Aserbaidschan fordert für höhere Gaslieferungen EU-Hilfen

Berlin, 21. Jul (Reuters) - ⁠Aserbaidschan will mehr Gas und Öl nach Deutschland liefern, fordert dafür aber mehr EU-Hilfe. "Wir brauchen jetzt neue Verbindungen, neue Pipelines. Dafür brauchen wir auch Mittel, Investitionen", sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew am Dienstag in Berlin nach einem Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz. Er forderte eine veränderte Haltung der EU und ‌europäischer Banken, um dafür die Finanzierung bereitzustellen. Es gebe ein Zögern, weil Banken vor allem "grüne Projekte" fördern wollten. Das sei auch wichtig. Aber angesichts der Unsicherheit der Lieferungen von russischem Öl ⁠und Gas ⁠sowie des Iran-Kriegs sei die Suche nach alternativen Lieferanten für Europa wichtig, sagte Alijew.

Auch Kanzler Merz betonte das große Interesse der Bundesregierung, mehr Gas und Öl aus dem Südkaukasus-Land zu importieren. Dies könne vor allem Süddeutschland nutzen. Er habe mit Präsident Ilham Alijew "die Möglichkeiten für einen noch größeren Bezug von Gas aus Aserbaidschan erörtert", sagte Merz. "Seitdem wir vor viereinhalb Jahren die Gaslieferungen aus Russland ‌gestoppt haben, suchen wir natürlich nach neuen Bezugsquellen", sagte Merz. "Hier ‌spielt Aserbaidschan eine wichtige Rolle."

Seit Anfang des Jahres liefert Aserbaidschan Erdgas nach Deutschland. Das Land will die Transportverbindungen über Armenien und dann die Türkei aber deutlich ausbauen. Sein Land sei bereit, deutlich mehr als bisher zu ⁠liefern, sagte Alijew. Dazu brauche es aber neue Anfragen von Firmen über den bestehenden zehnjährigen Vertrag ‌hinaus, der die Lieferung von 1,5 Milliarden Kubikmetern Erdgas ⁠pro Jahr vorsehe. Insgesamt beliefere sein Land zehn europäische Länder mit 25 Milliarden Kubimeter pro Jahr und trage so zur Versorgungssicherheit bei.

Alijew verwies auf einen Besuch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident Antonio Costa in Baku. Zugleich übte er Kritik an ‌der sogenannten "Green Deal"-Politik der EU. "Die europäischen Banken, insbesondere ⁠die Investitionsbanken, haben ihre Unterstützung für die Erdgas- ⁠und Erdölprojekte gestoppt wegen der sogenannten grünen Projekte, so dass diese Infrastruktur erst einmal erweitert werden muss", sagte er. Deshalb brauche sein Land Kredite aus anderen Quellen. "Es wäre natürlich nicht schlecht, wenn die europäischen Banken ihre Entscheidungen diesbezüglich überdenken."

Beide Regierungen unterzeichneten am Dienstag Abkommen für engere Beziehungen. Darin heißt es, dass die Zusammenarbeit mit dem autoritär regierten Land in vielen Bereichen ausgebaut werden soll, von Wirtschaft über die Bekämpfung des Drogen- und Menschenhandels bis zum kulturellen Austausch. Laut Alijew arbeiten derzeit 200 deutsche Unternehmen in dem rohstoffreichen Kaukasus-Land. Der deutsche Außenhandel mit dem ⁠Land war 2025 rückläufig und betrug rund 1,5 Milliarden Euro.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)