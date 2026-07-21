AXA: Solide Quartalszahlen treffen auf ambitionierte Dividendenstrategie im neuen Dreijahresplan

Der Strategieplan „Unlock the Future“ von AXA fokussiert sich bis 2026 auf organische Skalierung, den Einsatz künstlicher Intelligenz und eine Ausschüttungsquote von 75 %. Vor den Ende Juli 2026 anstehenden Halbjahreszahlen bestätigt die Konzernführung das Ziel eines Gewinnwachstums am oberen Rand der Prognosespanne.

Solide Ausgangslage im Sommer 2026

Der französische Versicherungskonzern AXA S.A. präsentiert sich Anlegern im Juli 2026 in einer fundamental stabilen Verfassung. Im Vorfeld der für den 31. Juli erwarteten Halbjahreszahlen lohnt ein genauer Blick auf die jüngsten operativen Resultate. Im 1. Quartal 2026 verbuchte die Gesellschaft einen Gesamtumsatz von 38,0 Mrd. Euro, was einem Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Das Geschäft mit Schaden- und Unfallversicherungen steuerte hierzu 21,5 Mrd. Euro bei, während der Bereich Leben und Gesundheit um 8 % auf 16,5 Mrd. Euro wuchs. Ein zentraler Indikator für die bilanzielle Widerstandsfähigkeit ist die Solvency-II-Quote, die bei 211 % notiert. Diese solide Kapitalausstattung führte im abgelaufenen Quartal zu einer Heraufstufung der Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur S&P von AA- auf AA.

Perspektive des Konzerns und strategische Neuausrichtung

Aus Sicht der Konzernmuttergesellschaft steht in der aktuellen Phase die Umsetzung des Strategieplans „Unlock the Future“ im Zentrum der Aufmerksamkeit. Das Management hat sich bewusst gegen expansive Zukäufe entschieden und priorisiert stattdessen das organische Wachstum in den bestehenden Kernsegmenten. Ein wesentlicher Baustein dieser Perspektive ist die Steigerung der operativen Effizienz durch den skalierten Einsatz von Datenanalysen und künstlicher Intelligenz, womit langfristig die relativen Kosten gesenkt werden sollen. Gleichzeitig sichert der operative Cashflow die finanzielle Flexibilität des Gesamtkonzerns. Die Konzernführung rechnet fest damit, über den Dreijahreszeitraum des Plans rund 21,0 Mrd. Euro an liquiden Mitteln von ihren Tochtergesellschaften transferiert zu bekommen. Dieses Vorgehen stärkt die Position der Holding und bildet das Fundament für die anvisierte Ausschüttungspolitik.

Langfristige Wachstumstreiber und Profitabilität

Für den Anlagehorizont bis Ende 2026 definiert AXA klare finanzielle Zielgrößen, welche die Profitabilität stützen sollen. Ein entscheidender Treiber ist das angestrebte Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie. Der Konzern geht davon aus, im laufenden Geschäftsjahr das obere Ende des formulierten Zielkorridors von 6 bis 8 % zu erreichen. Die bereinigte Eigenkapitalrendite soll sich im gleichen Zeitraum zwischen 14 und 16 % einpendeln. Diese Entwicklungen werden unter anderem durch das Neugeschäft im Bereich Leben und Gesundheit getragen, das zuletzt Nettomittelzuflüsse in Höhe von 2,7 Mrd. Euro generierte. Auch im Segment der gewerblichen Sachversicherungen, welches ein Umsatzwachstum von 3 % verzeichnete, profitiert AXA von einer ausgeglichenen Kombination aus Volumenzuwächsen und moderaten Preisanpassungen.

Kapitalrendite und Ausblick

Die Frage der Kapitalallokation ist für Investoren ein maßgebliches Bewertungskriterium. Die aktuelle Kapitalmanagement-Politik des Versicherers sieht eine Ziel-Ausschüttungsquote von 75 % des bereinigten Gewinns je Aktie vor. Dieser Wert setzt sich aus einer angestrebten Dividendenquote von 60 % und jährlichen Aktienrückkäufen im Umfang von 15 % zusammen. Zudem hat sich der Vorstand verpflichtet, die absolute Dividende je Aktie mindestens auf dem Niveau des jeweiligen Vorjahres zu halten. Angesichts der nahenden Halbjahreszahlen Ende Juli 2026 blicken Marktakteure nun primär darauf, ob die operative Stabilität in einem weiterhin volatilen Marktumfeld aufrechterhalten wird. Sofern das Unternehmen die Ertragsziele bestätigt, untermauert dies den Kurs einer restriktiven und planbaren Kapitalsteuerung zugunsten der Aktionäre.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf AXA S.A.

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert AXA S.A. zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DU036N, das am 25.06.2027 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie AXA S.A. notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 42,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts AXA S.A. an der maßgeblichen Börse am 18.06.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 42,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 25.06.2027 haben und davon ausgehen, dass die AXA S.A. am 18.06.2027 auf oder über 42,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 21.07.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK