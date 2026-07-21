BaFin untersucht Jungheinrich-Halbjahresbilanz von 2025

Frankfurt, ⁠21. Jul (Reuters) - Die Finanzaufsicht BaFin schaut sich die Halbjahres-Bilanz des Gabelstaplerherstellers Jungheinrich aus dem vergangenen Jahr genauer ‌an. Es lägen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass das Hamburger Unternehmen ⁠dabei ⁠gegen Bilanzierungsvorschriften verstoßen habe, teilte die Behörde am Dienstag mit. Es geht um die Bewertung von Vermögenswerten - vor allem von ‌Mietgeräten und Vorräten - im ‌Zusammenhang mit dem geplanten Verkauf des Russland-Geschäfts, die möglicherweise fehlerhaft sei. ⁠Die Ankündigung drückte die Jungheinrich-Aktie auf ‌der Handelsplattform Tradegate ⁠um knapp fünf Prozent.

Jungheinrich teilte mit, der Konzern stehe mit der BaFin im Austausch. Der ‌Gabelstaplerhersteller ⁠hatte seine Russland-Tochter Jungheinrich ⁠Lift Truck OOO im Juli 2025 mit Verlust an einen russischen Finanzinvestor verkauft und deshalb seine Gewinnerwartungen deutlich gesenkt.

(Bericht von Ralf Banserredigiert von Alexander HübnerBei Rückfragen wenden Sie sich an ⁠die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)