Bawag steigert Gewinn und sichert Finanzierung für Irland-Übernahme

Wien, 21. ⁠Jul (Reuters) - Die österreichische Bawag hat ihren Gewinn im zweiten Quartal dank eines florierenden Konsumentenkreditgeschäfts und gesunkener Kosten um gut ein Fünftel gesteigert. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn von 255 Millionen ‌Euro, wie das Institut am Dienstag mitteilte. Die Kernerträge stiegen um acht Prozent auf 590 Millionen Euro. Zugleich drückte die ⁠Bank ihre ⁠Kosten, wodurch sich das Aufwands-Ertrags-Verhältnis (CIR) von 37,5 im Vorjahresquartal auf 31,0 Prozent verbesserte.

Die Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTCE) lag mit 28,7 Prozent über dem langfristigen Ziel von mehr als 20 Prozent. Die Risikokosten stiegen zwar um 45 Prozent auf rund ‌75 Millionen Euro. Das Institut begründete ‌dies mit dem Wachstum bei unbesicherten Krediten sowie der Berücksichtigung anhaltender geopolitischer Unsicherheiten. Der Anteil der notleidenden Kredite (NPL) blieb mit 0,9 Prozent ⁠jedoch gering. An der Prognose für das Gesamtjahr, einen Nettogewinn von ‌mehr als 960 Millionen Euro ⁠zu erzielen, hielt der Vorstand fest.

Mit einer harten Kernkapitalquote (CET1) von 17,4 Prozent verfüge die Bawag über ausreichend Mittel, um die geplante Übernahme der irischen Bank PTSB vollständig ‌aus eigener Kraft zu stemmen, ⁠erklärte Konzernchef Anas Abuzaakouk. Dafür ⁠hatte das Management die Gewinnausschüttung für das erste Halbjahr vorübergehend ausgesetzt. Die PTSB-Aktionäre sollen am 30. Juli über das Barangebot abstimmen. Die irische Wettbewerbsbehörde hat bereits grünes Licht gegeben, es stehen jedoch noch die Genehmigungen der Finanzaufsicht und des zuständigen Gerichts aus. Die Bawag rechnet mit einem Abschluss der Transaktion bis Anfang des kommenden Jahres.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich, ⁠redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)