Bild: Deutsche Bahn plant bundesweites Alkoholverbot an Bahnhöfen

Toronto, ⁠20. Jul (Reuters) - Die Deutsche Bahn will einem Medienbericht zufolge den Konsum von Alkohol an allen ihren 5.400 Bahnhöfen in ‌Deutschland verbieten. Die Maßnahme solle bis zum 15. Oktober 2026 flächendeckend umgesetzt werden, ⁠berichtete ⁠die "Bild"-Zeitung am Freitag. "Wir greifen jetzt noch härter durch", sagte Bahnchefin Evelyn Palla der Zeitung. "Wir wollen mehr Ordnung und Sicherheit auf unseren Bahnhöfen und in ‌unseren Zügen." Es gehe ‌um den Schutz von Mitarbeitern und Reisenden.

Bislang galt ein solches Verbot bereits an ⁠rund 30 großen Bahnhöfen, darunter in ‌Hamburg, Köln und München. ⁠Das Verbot beziehe sich auf den direkten Konsum auf Bahnsteigen und in Bahnhofshallen, hieß es weiter. Der ‌Ausschank in ⁠der Gastronomie sowie das ⁠Mitführen verschlossener alkoholischer Getränke blieben jedoch erlaubt. Die Einhaltung solle von DB-Sicherheitskräften und der Bundespolizei überwacht werden. Bei Verstößen drohe ein Platzverweis oder bei Wiederholung ein Hausverbot.

(Bericht von Isabelle Noack. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)