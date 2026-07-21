Börsen zwischen Hoffnung und Zurückhaltung
Der DAX zeigt sich am Dienstagmorgen nahezu unverändert und bewegt sich weiter auf hohem Niveau. Der Euro Stoxx 50 präsentiert sich dagegen fester und legt zu. An der Wall Street werden ebenfalls Kursgewinne erwartet, wobei die Technologiewerte die stärkste Entwicklung zeigen. In Asien endete der Handel freundlich. Der Nikkei 225 schloss mit einem Aufschlag von rund 1,6 Prozent.
Makroökonomischer Überblick
Die Aufmerksamkeit richtet sich heute vor allem auf den europäischen Konjunkturausblick. Im Euroraum wird der ZEW-Konjunkturindikator veröffentlicht und liefert neue Hinweise zur Stimmung institutioneller Investoren. Zudem steht die EZB-Bank Lending Survey im Fokus, die Aufschluss über die Kreditvergabe der Banken und damit über die Finanzierungslage der Wirtschaft gibt. Parallel beobachten Marktteilnehmer die Entwicklung im Nahen Osten, wo diplomatische Bemühungen um eine Waffenruhe den weiterhin laufenden militärischen Auseinandersetzungen gegenüberstehen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Für erhöhte Aufmerksamkeit sorgt Jungheinrich. Die Aktie startet deutlich schwächer in den Handel. Auslöser ist die Ankündigung der BaFin, den Halbjahresabschluss des Gabelstaplerherstellers zu prüfen. Die Finanzaufsicht sieht konkrete Anhaltspunkte für mögliche Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften im Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung des Russland-Geschäfts. Anleger reagieren zunächst mit Zurückhaltung.
Ebenfalls im Blick steht Zalando. Die Papiere tendieren moderat fester, obwohl die BaFin Fehler im Geschäftsbericht 2025 festgestellt hat. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um einen formalen und materiell unwesentlichen Aspekt im Zusammenhang mit Angaben zur About-You-Übernahme. Da keine Sanktionen verhängt wurden, bleibt die Marktreaktion begrenzt.
Zu den Gewinnern zählt Redcare Pharmacy. Die Aktie legt vorbörslich spürbar zu. Marktteilnehmer verweisen auf neue Einschätzungen zum langfristigen Margenpotenzial des Online-Apothekenbetreibers. Insbesondere das Wachstum im Markt für verschreibungspflichtige Medikamente rückt dabei in den Fokus und sorgt für verstärktes Kaufinteresse.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End¹
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®
|Bear
|UG31HS
|16,5
|26502,564867 Punkte
|15,08
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG35NM
|22,00
|27045,799731 Punkte
|11,25
|Open End
|X-DAX®
|Bear
|UR0YN8
|9,30
|25746,617932 Punkte
|27,05
|Open End
|X-DAX®
|Bear
|UG31NF
|15,06
|26354,616049 Punkte
|16,46
|Open End
|Gold
|Bear
|UN7PW6
|7,17
|4139,528152 USD
|49,81
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.07.2026; 11:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|DAX®
|Call
|UR0XRF
|9,15
|17,66
|11.09.2026
|DAX®
|Call
|UN60JG
|3,68
|6,04
|13.01.2026
|SAP SE
|Call
|UN64RW
|1,27
|5,36
|16.12.2026
|DAX®
|Call
|UN8QAH
|1,34
|77,25
|24.07.2026
|Deutsche Telekom AG
|Call
|UN7APY
|1,31
|7,29
|17.03.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.07.2026; 11:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|UR0WU5
|6,43
|24021,95754 Punkte
|30
|Open End
|SK hynix Inc.
|Long
|UR0ZWT
|12,79
|75,604186 USD
|2
|Open End
|Robinhood Markets Inc.
|Long
|UG89CZ
|1,94
|66,20422 USD
|3
|Open End
|Nasdaq-100®
|Short
|UN7CL9
|4,46
|33372,223384 Punkte
|6
|Open End
|Microsoft Corp.
|Long
|UN9U45
|13,75
|321,908534 USD
|5
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.07.2026; 11:00 Uhr;
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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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