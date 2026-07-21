Börsen zwischen Hoffnung und Zurückhaltung

Der DAX zeigt sich am Dienstagmorgen nahezu unverändert und bewegt sich weiter auf hohem Niveau. Der Euro Stoxx 50 präsentiert sich dagegen fester und legt zu. An der Wall Street werden ebenfalls Kursgewinne erwartet, wobei die Technologiewerte die stärkste Entwicklung zeigen. In Asien endete der Handel freundlich. Der Nikkei 225 schloss mit einem Aufschlag von rund 1,6 Prozent.

Makroökonomischer Überblick

Die Aufmerksamkeit richtet sich heute vor allem auf den europäischen Konjunkturausblick. Im Euroraum wird der ZEW-Konjunkturindikator veröffentlicht und liefert neue Hinweise zur Stimmung institutioneller Investoren. Zudem steht die EZB-Bank Lending Survey im Fokus, die Aufschluss über die Kreditvergabe der Banken und damit über die Finanzierungslage der Wirtschaft gibt. Parallel beobachten Marktteilnehmer die Entwicklung im Nahen Osten, wo diplomatische Bemühungen um eine Waffenruhe den weiterhin laufenden militärischen Auseinandersetzungen gegenüberstehen.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Für erhöhte Aufmerksamkeit sorgt Jungheinrich. Die Aktie startet deutlich schwächer in den Handel. Auslöser ist die Ankündigung der BaFin, den Halbjahresabschluss des Gabelstaplerherstellers zu prüfen. Die Finanzaufsicht sieht konkrete Anhaltspunkte für mögliche Verstöße gegen Rechnungslegungsvorschriften im Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung des Russland-Geschäfts. Anleger reagieren zunächst mit Zurückhaltung.

Ebenfalls im Blick steht Zalando. Die Papiere tendieren moderat fester, obwohl die BaFin Fehler im Geschäftsbericht 2025 festgestellt hat. Nach Angaben des Unternehmens handelt es sich um einen formalen und materiell unwesentlichen Aspekt im Zusammenhang mit Angaben zur About-You-Übernahme. Da keine Sanktionen verhängt wurden, bleibt die Marktreaktion begrenzt.

Zu den Gewinnern zählt Redcare Pharmacy. Die Aktie legt vorbörslich spürbar zu. Marktteilnehmer verweisen auf neue Einschätzungen zum langfristigen Margenpotenzial des Online-Apothekenbetreibers. Insbesondere das Wachstum im Markt für verschreibungspflichtige Medikamente rückt dabei in den Fokus und sorgt für verstärktes Kaufinteresse.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG31HS 16,5 26502,564867 Punkte 15,08 Open End DAX® Bear UG35NM 22,00 27045,799731 Punkte 11,25 Open End X-DAX® Bear UR0YN8 9,30 25746,617932 Punkte 27,05 Open End X-DAX® Bear UG31NF 15,06 26354,616049 Punkte 16,46 Open End Gold Bear UN7PW6 7,17 4139,528152 USD 49,81 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.07.2026; 11:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX® Call UR0XRF 9,15 17,66 11.09.2026 DAX® Call UN60JG 3,68 6,04 13.01.2026 SAP SE Call UN64RW 1,27 5,36 16.12.2026 DAX® Call UN8QAH 1,34 77,25 24.07.2026 Deutsche Telekom AG Call UN7APY 1,31 7,29 17.03.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.07.2026; 11:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UR0WU5 6,43 24021,95754 Punkte 30 Open End SK hynix Inc. Long UR0ZWT 12,79 75,604186 USD 2 Open End Robinhood Markets Inc. Long UG89CZ 1,94 66,20422 USD 3 Open End Nasdaq-100® Short UN7CL9 4,46 33372,223384 Punkte 6 Open End Microsoft Corp. Long UN9U45 13,75 321,908534 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.07.2026; 11:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.