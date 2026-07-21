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CTS Eventim: Charttechnik signalisiert neue Kaufchance

onvista · Uhr

Beim Eventkonzern CTS Eventim häufen sich positive Kurssignale. Welches Potenzial die Aktie nun bietet und bei welchen Kursniveaus zu vorsichtig werden musst, erklären wir dir hier.

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Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

CTS Eventim zählt zu den weltweit führenden Ticketvermarktern und Live-Entertainment-Unternehmen. Nach einer längeren Korrektur mehren sich nun die charttechnischen Hinweise auf eine mögliche Trendwende. Mehrere Kaufsignale sprechen für eine Fortsetzung der Erholung.

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