DAX® - Doppeltes Kaufsignal wirkt nur kurz

Der DAX® bot zum Auftakt der neuen Woche eine durchwachsene Vorstellung. Nach einem schwachen Start gelang zunächst das gestern avisierte doppelte kurzfristige Kaufsignal, indem neben dem kleinen, steilen Abwärtstrend auch das erste Tief der laufenden Korrektur bei 24.830 Punkten überwunden wurde. Im Anschluss stiegen die deutschen „blue chips“ bis auf 24.985 Punkte. Zur Mittagszeit ging den Bullen dann aber die Luft aus. Der Index ging bei 24.847 Punkten letztlich fast unverändert aus dem Handel und schloss damit den zweiten Tag in Folge unter der 50-Tage-Linie. Dass die Chance auf eine stärkere Erholung nicht nachhaltig genutzt wurde, kann als weiteres Warnsignal verstanden werden. Mit Blick auf die relevanten Kursmarken hat sich derweil nichts verändert. Auf der Unterseite bietet das jüngste Zwischentief bei 24.548 Punkten die nächste potenzielle Auffanglinie, bevor das untere Ende des Trendkanals (akt. bei 24.414 Punkten), die 200-Tage-Linie (akt. bei 24.356 Punkten) und der Startpunkt des Aufwärtstrends bei 24.044 Punkten in den Fokus rücken. Auf dem Weg nach oben beginnt mit dem Zwischenhoch der laufenden Abwärtsbewegung bei 25.205 Punkten eine markante Widerstandszone.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3²

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