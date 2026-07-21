Frankfurt, ⁠21. Jul (Reuters) - Nach den jüngsten Verlusten hellt sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt leicht auf. Der Dax stieg am Dienstag zur Eröffnung um ‌0,3 Prozent auf 24.927 Punkte. "Die Drohung des Iran, saudi-arabische Ölexporte über das Rote Meer über ⁠die ⁠Huthi-Miliz zu blockieren, hat beim Ölpreis für keine neuen Schockwellen gesorgt", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. "Stattdessen überwiegt auf dem Parkett weiterhin die Hoffnung auf ein ‌baldiges Ende der aktuellen Eskalation."

Bei ‌den Einzelwerten gab die Aktie von Jungheinrich mehr als fünf Prozent nach, nachdem die Finanzaufsicht ⁠BaFin angekündigt hat, die Halbjahres-Bilanz des Gabelstaplerherstellers aus ‌dem vergangenen Jahr unter ⁠die Lupe zu nehmen. Dabei geht es laut BaFin um die Bewertung von Vermögenswerten - vor allem von Mietgeräten und Vorräten - ‌im Zusammenhang mit ⁠dem geplanten Verkauf des ⁠Russland-Geschäfts, die möglicherweise fehlerhaft sei. "Das klingt nicht so drastisch wie beispielsweise im Fall von Gerresheimer und scheint eher einem Fall wie Zalando zu ähneln, zumal das Russland-Geschäft verkauft wird", kommentierte ein Händler.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)