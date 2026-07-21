DAX Livetrading: Perfekter Long-Einstieg – Limit fast punktgenau getroffen!

Der DAX startet mit einem kräftigen Kurssprung und liegt bereits am Morgen rund 200 Punkte über dem vorherigen Schlusskurs. Doch direkt über der Eröffnung wartet ein wichtiger Widerstandsbereich: Folgt der nächste Ausbruch nach oben – oder wird die starke Bewegung erneut komplett abverkauft?

Im Live-Trading gilt es deshalb, Ruhe zu bewahren und nicht in die klassische FOMO-Falle zu geraten. Statt dem DAX hinterherzuspringen, wartet Heiko Behrendt auf einen kontrollierten Rücksetzer und ein passendes Signal im 5-Minuten-Chart. Die entscheidende M5-Außenkerze liefert schließlich das Setup für den Long-Trade.

Das vorbereitete Buy-Limit wird nahezu punktgenau am Tief ausgeführt, bevor der DAX wieder deutlich nach oben dreht. Wie werden die Positionen aufgebaut, wo liegen Stop-Loss und Gewinnziele – und warum werden die ersten Gewinne bereits im Bereich von 24.900 Punkten realisiert?

Zusätzlich geht es um die übergeordnete Struktur des DAX, wichtige Unterstützungen und Widerstände sowie die Frage, welchen Einfluss Schwergewichte wie SAP, Siemens, Allianz und Rheinmetall auf den weiteren Indexverlauf haben könnten. Eine spannende Trader-Circle-Session mit Marktanalyse, konkretem Risikomanagement und einem nahezu perfekten Live-Einstieg!

Der Startpunkt der nächsten Traders Circle Session wird erneut am Donnerstag um 15.15 Uhr zur Wall Street Eröffnung stattfinden. Melde Dich gern hierzu an:

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Risikohinweis

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