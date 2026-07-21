Frankfurt, ⁠21. Jul (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Zum Wochenanfang hatte ‌der deutsche Leitindex 0,1 Prozent fester bei 24.847 Punkten geschlossen. Zurückhaltung vor wichtigen Firmenbilanzen und ⁠Sorgen ⁠über die Lage im Nahen Osten drückten die Wall Street am Montag dagegen ins Minus.

Im Blick haben Investoren insbesondere Konjunkturdaten und die Entwicklung im Nahost-Konflikt. Das Mannheimer Zentrum ‌für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) legt am ‌Vormittag die Umfrage zur Konjunktureinschätzung der Investoren vor. Experten erwarten, dass das Barometer im Juli ⁠weiter gestiegen ist - und zwar auf 18,0 ‌Punkte, nach 10,5 Zählern ⁠im Juni. Friedenssignale der USA und des Iran hatten damals eine kräftige Aufhellung der Stimmung bewirkt. Mittlerweile ist der Konflikt ‌wieder aufgeflammt. Trotz ⁠der zunehmenden Gewalt signalisierten ⁠jedoch die USA wie auch der Iran, dass man eine Rückkehr zur Diplomatie nicht ausschließe.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 24.846,69

EuroStoxx50 6.227,40

EuroStoxx50-Future 6.260,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 51.839,26 -0,6%

Nasdaq

S&P 500 7.443,28 -0,2%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.819,66 +0,6%

Hang Seng 25.157,71 +0,1%

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)