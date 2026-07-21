Dax vor Start kaum verändert – Asien mehrheitlich im Plus

Trotz des nach wie vor ungelösten Krieges zwischen den USA und dem Iran dürfte sich der Dax auch am Dienstag recht stabil halten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund eine Stunde vor dem Xetra-Start auf 24.858 Punkte und damit 0,02 Prozent unter seinem Vortagesschluss.

Nach zwei Verlustwochen in Folge hatte sich der Dax zum Wochenstart stabilisiert, auch wenn die Lage in Nahost unübersichtlich bleibt. Daran dürfte sich auch am Dienstag zunächst nichts ändern. Denn zwar bemühen sich die Vermittler Berichten zufolge um eine neue Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran, allerdings dauern die Militärschläge der USA im Iran seit nunmehr zehn Nächten an. "Die Lage in Nahost bleibt unberechenbar.

Gegenseitige Angriffe und parallel dazu stattfindende Friedensbemühungen - wohin das Pendel als Nächstes ausschlagen wird, kann niemand verlässlich sagen", erklärt Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank. Zuletzt habe der Dax dabei eine mehr oder weniger gut begrenzte Handelsspanne zwischen 24.700 und 25.100 Punkten etabliert, so Stanzl weiter. "Nun warten die Anleger auf Signale aus der Berichtssaison, um neue Engagements zu rechtfertigen."

US-Börsen verfehlen Erholung

Nach dem schwachen Freitag sind die US-Börsen am Montag schwerfällig in die neue Woche gestartet. Von einem Anfangs noch klaren Erholungsversuch blieben im Technologiebereich kaum Gewinne übrig. Anleger warten hier gespannt auf die Quartalsberichte einiger KI-getriebener Branchengrößen, die im Wochenverlauf anstehen. Mit 28.604 Punkten kam der Nasdaq 100 letztlich auf ein Plus von 0,04 Prozent.

Andere Indizes konnten ihre frühen Gewinne ebenfalls nicht verteidigen. Im Fokus blieb die unsichere Lage im Nahen Osten mit ihren Auswirkungen auf die Ölpreise. Der Standardwerte-Leitindex Dow Jones Industrial schloss rund 0,6 Prozent tiefer bei 51.839 Zählern und der marktbreite S&P 500 verlor knapp 0,2 Prozent auf 7.442 Punkte.

Asiens Märkte legen zu

An den wichtigsten Börsen Asiens überwogen am Dienstag die Kursgewinne. Im Fokus der Anleger bleiben neben der Korrektur der KI-Rally, der US-iranische Krieg sowie die anlaufende Quartalsberichtssaison. In Japan stieg der Leitindex Nikkei 225 um knapp 2,4 Prozent, nachdem tags zuvor wegen eines Feiertages kein Handel stattgefunden hatte.

In Südkorea legte der Kospi um rund drei Prozent zu. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen legte zuletzt um rund 1,8 Prozent zu, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong leicht nachgab.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 65.645 + 2,35 Prozent Hang Seng 25.124 - 0,07 Prozent CSI 300 4.682 + 1,84 Prozent Kospi 6.710 +2,89 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 124,70 + 0,02 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,16 + 0,012 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,59 - 0,006 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 88,61 Dollar - 0,61 Dollar WTI 82,50 Dollar - 0,73 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BARCLAYS SENKT DELIVERY HERO AUF 'EQUAL WEIGHT' ('OW') - ZIEL 41,50 (39,10) EUR

- BARCLAYS SENKT FRAPORT AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 71 (96) EUR

- MORGAN STANLEY HEBT LEG IMMOBILIEN AUF 'EQUAL-WEIGHT' ('UW') - ZIEL 72 EUR

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR IBM AUF 260 (320) USD - 'BUY'

- BERENBERG STARTET COHORT MIT 'BUY' - ZIEL 1630 PENCE

- BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 30,00 (32,50) EUR - 'OUTPERFORM'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR YARA AUF 480 (470) NOK - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HSBC AUF 1380 (1370) PENCE - 'NEUTRAL'

- JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR RYANAIR AUF 32 (33) EUR - 'OVERWEIGHT'

- RBC HEBT ZIEL FÜR ABB AUF 83 (81) CHF - 'SECTOR PERFORM'

- RBC STARTET ZURICH MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 670 CHF

- WARBURG RESEARCH STARTET REDCARE PHARMACY MIT 'BUY' - ZIEL 115 EUR

- WDH/CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 224 (210) CHF - 'BUY'

- WDH/JEFFERIES SENKT INTERTEK AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 6000 PENCE

(mit Material von dpa-AFX)

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