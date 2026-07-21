Dax Chartanalyse 21.07.2026

Dax vorerst weiter ohne klare Richtung

onvista · Uhr
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Quelle: Adobe.com/shevtsovy
Dax-Widerstand25.60025.900
Dax-Unterstützung24.75024.000

Dax-Rückblick:

Der Dax hielt sich in den vergangenen 24 Stunden in einer vergleichsweise engen Handelsspanne, weder Bullen noch Bären konnten wirklich nachhaltig Akzente setzen. Auch heute Vormittag gibt es bislang keine klare Tendenz, der Index notiert aktuell nahezu unverändert mit 0,07 Prozent im Plus.

Dax-Ausblick: 

Nicht ungewöhnlich für die Ferienzeit präsentiert sich der deutsche Leitindex derzeit mit nur geringer Dynamik. Das Handelsvolumen ist vergleichsweise niedrig, viele Marktteilnehmer halten sich angesichts der Urlaubszeit mit größeren Positionierungen zurück. Entsprechend bewegt sich der DAX weiterhin in einer engen Handelsspanne, ohne dass sich bislang ein klarer Ausbruch auf der Ober- oder Unterseite abzeichnet.

Aus charttechnischer Sicht hat sich damit gegenüber gestern kaum etwas verändert - die Konsolidierung der vergangenen Handelstage dürfte sich zunächst weiter fortsetzen. Die Chancen der Verkäuferseite steigen erst wieder bei einem nachhaltigen Bruch der Unterstützung im Bereich um 24.750 Punkte. In dem Fall wäre der Aufwärtstrendkanal im Tageschart gebrochen und eine neue Abwärtsbewegung denkbar.

Dax Chart
Quelle: Tradingview
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Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU9YQP) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 21.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.441,95 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DU62N1) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 21.07.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.407,60 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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