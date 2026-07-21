Dax vorerst weiter ohne klare Richtung

Dax-Widerstand 25.600 25.900 Dax-Unterstützung 24.750 24.000

Dax-Rückblick:

Der Dax hielt sich in den vergangenen 24 Stunden in einer vergleichsweise engen Handelsspanne, weder Bullen noch Bären konnten wirklich nachhaltig Akzente setzen. Auch heute Vormittag gibt es bislang keine klare Tendenz, der Index notiert aktuell nahezu unverändert mit 0,07 Prozent im Plus.

Dax-Ausblick:

Nicht ungewöhnlich für die Ferienzeit präsentiert sich der deutsche Leitindex derzeit mit nur geringer Dynamik. Das Handelsvolumen ist vergleichsweise niedrig, viele Marktteilnehmer halten sich angesichts der Urlaubszeit mit größeren Positionierungen zurück. Entsprechend bewegt sich der DAX weiterhin in einer engen Handelsspanne, ohne dass sich bislang ein klarer Ausbruch auf der Ober- oder Unterseite abzeichnet.

Aus charttechnischer Sicht hat sich damit gegenüber gestern kaum etwas verändert - die Konsolidierung der vergangenen Handelstage dürfte sich zunächst weiter fortsetzen. Die Chancen der Verkäuferseite steigen erst wieder bei einem nachhaltigen Bruch der Unterstützung im Bereich um 24.750 Punkte. In dem Fall wäre der Aufwärtstrendkanal im Tageschart gebrochen und eine neue Abwärtsbewegung denkbar.