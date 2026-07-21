Devisen: Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,1418 US-Dollar

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Dienstag gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1418 (Montag: 1,1426) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8758 (0,8751) Euro.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,85205 (0,84888) britische Pfund, 185,82 (185,54) japanische Yen und 0,9259 (0,9236) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Eurokurs (Euro / Dollar)
$
Dollarkurs

Das könnte dich auch interessieren

Devisen: Eurokurs wenig verändertheute, 07:44 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
CTS Eventim: Charttechnik signalisiert neue Kaufchanceheute, 13:25 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen