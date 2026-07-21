Devisen: Eurokurs wenig verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag wenig verändert. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1424 US-Dollar gehandelt und damit geringfügig höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,1426 Dollar festgesetzt.

Zuletzt sind die Ölpreise nicht weiter gestiegen, nachdem die jüngste Eskalation der geopolitischen Lage im Nahen Osten die Notierungen zu Beginn der Woche nach oben getrieben hatte. Dies ließ am Markt die Inflationserwartungen stärker in den Vordergrund rücken. Dennoch wird fest damit gerechnet, dass die EZB die Leitzinsen auf der Zinssitzung am Donnerstag vorerst nicht weiter anheben wird.

Im weiteren Handelsverlauf dürften auch Konjunkturdaten stärker in den Fokus der Anleger rücken. Auf dem Programm stehen die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW).

Da bei der Ermittlung des ZEW-Konjunkturindikators ausschließlich Finanzmarktteilnehmer befragt werden, könnte der wieder aufflammende Konflikt im Nahen Osten "sich negativ bemerkbar machen", heißt es in einem Marktkommentar der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Unter anderem wegen der jüngsten Reformfortschritte in Deutschland rechnen die Helaba-Experten aber eher mit einem Anstieg der ZEW-Konjunkturerwartungen für die größte Volkswirtschaft der Eurozone. /jkr/jsl/mis