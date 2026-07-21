KI-Infrastruktur-Aktie

Die OpenAI-Wette belastet den Kurs bei Oracle

onvista · Uhr

Oracle setzt die Abwärtsbewegung fort und fällt in den Bereich um 120 bis 121 Dollar. Eine Bonitätsabstufung durch S&P Global verschärft die Sorgen um die KI-Infrastruktur-Wette.

Artikel teilen:

Was bewegt die Aktie?

Oracle hatte sich bis in den Bereich um 250 Dollar erholt. Danach drehte der Kurs wieder nach unten. In den vergangenen Tagen fiel die Aktie von etwa 150 auf 120 Dollar.

Der Auslöser war eine Abstufung der Kreditwürdigkeit durch S&P Global von BBB auf BBB-. Damit liegt Oracle nur noch eine Stufe über dem Non-Investment-Grade-Bereich. Die Ratingagentur begründet den Schritt mit den massiven Investitionen in KI-Infrastruktur und den daraus entstehenden Finanzierungsrisiken.

Gleichzeitig bleibt die Analystenlandschaft extrem gespalten. Mizuho hält an Outperform fest und nennt ein Kursziel von 320 Dollar. Damit steht auf der einen Seite eine klare Bonitätswarnung, auf der anderen Seite ein sehr optimistisches Chance-Risiko-Profil.

Charttechnik

Die Aktie markiert fast täglich neue Tiefs. Der Markt hat die kurze euphorische Erholung vollständig abverkauft. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis von etwa 15 und das PEG-Verhältnis von 0,55 wirken günstig, helfen aber nur, wenn die erwarteten Gewinne wirklich kommen.

Martins Einschätzung

Oracle ist inzwischen eine Risikowette auf die Umsetzung großer KI-Infrastruktur-Verträge. Ein erheblicher Teil der Fantasie hängt an OpenAI. Genau deshalb lässt sich der Boden schwer bestimmen. Die Bewertung sieht günstig aus, aber die Abhängigkeit von großen Kunden macht die Aktie anfällig.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Oracle

Das könnte dich auch interessieren

KI-Chip-Aktie
Taiwan Semi: Warum ich den Rücksetzer kaufen würdegestern, 14:00 Uhr · onvista
Taiwan Semi: Warum ich den Rücksetzer kaufen würde
Chip-Aktie
Bei dieser Bewertung wird Infineon wieder interessantergestern, 14:19 Uhr · onvista
Infineon Headquarter Germany
China-KI-Aktie
Alibaba: Warum 140 Dollar nur eine Zwischenstation sindgestern, 14:44 Uhr · onvista
Alibaba: Warum 140 Dollar nur eine Zwischenstation sind
Elektroauto-Aktie
Tesla: Vor den Zahlen bleibt die Aktie riskantgestern, 14:01 Uhr · onvista
Tesla: Vor den Zahlen bleibt die Aktie riskant
Raumfahrt-Aktie nach IPO unter Druck
Warum ich die SpaceX-Aktie trotz Rücksetzer meide17. Juli · onvista
Das SpaceX-Logo an einem Gebäude.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
CTS Eventim: Charttechnik signalisiert neue Kaufchanceheute, 13:25 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen