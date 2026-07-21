Was bewegt die Aktie?

Oracle hatte sich bis in den Bereich um 250 Dollar erholt. Danach drehte der Kurs wieder nach unten. In den vergangenen Tagen fiel die Aktie von etwa 150 auf 120 Dollar.

Der Auslöser war eine Abstufung der Kreditwürdigkeit durch S&P Global von BBB auf BBB-. Damit liegt Oracle nur noch eine Stufe über dem Non-Investment-Grade-Bereich. Die Ratingagentur begründet den Schritt mit den massiven Investitionen in KI-Infrastruktur und den daraus entstehenden Finanzierungsrisiken.

Gleichzeitig bleibt die Analystenlandschaft extrem gespalten. Mizuho hält an Outperform fest und nennt ein Kursziel von 320 Dollar. Damit steht auf der einen Seite eine klare Bonitätswarnung, auf der anderen Seite ein sehr optimistisches Chance-Risiko-Profil.

Charttechnik

Die Aktie markiert fast täglich neue Tiefs. Der Markt hat die kurze euphorische Erholung vollständig abverkauft. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis von etwa 15 und das PEG-Verhältnis von 0,55 wirken günstig, helfen aber nur, wenn die erwarteten Gewinne wirklich kommen.

Martins Einschätzung

Oracle ist inzwischen eine Risikowette auf die Umsetzung großer KI-Infrastruktur-Verträge. Ein erheblicher Teil der Fantasie hängt an OpenAI. Genau deshalb lässt sich der Boden schwer bestimmen. Die Bewertung sieht günstig aus, aber die Abhängigkeit von großen Kunden macht die Aktie anfällig.