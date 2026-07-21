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Dividendenkalender heute, 21.07.2026

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Thema: Dividenden-Aristokraten

Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 21. Juli 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Fotomontage aus Geldmünzen und Charts
Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
CARRIER GLOBALVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
CARRIER GLOBALVierteljährliches ex-Dividenden Datum
DellVierteljährliches ex-Dividenden Datum
DellVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
Dollar GeneralVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
Dollar GeneralVierteljährliches Dividenden Datum
Erie IndemnityVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
Erie IndemnityVierteljährliches Dividenden Datum
KrkaJährlicher Ex-Dividenden-Tag
KrkaEndgültiges ex-Dividenden Datum
Match GroupVierteljährliches Dividenden Datum
Match GroupVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
Micron TechnologyVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
Micron TechnologyVierteljährliches Dividenden Datum
SanrioEndgültiges Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Micron Technology
Dell
CARRIER GLOBAL
Dollar General
Erie Indemnity
Match Group
Krka
Sanrio

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