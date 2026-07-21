Dobrindt vermeidet Aussage zu Unionsfraktionsvorsitz

Berlin, 21. Jul (Reuters) - ⁠Bundesinnenminister Alexander Dobrindt will sich nicht zu Spekulationen äußern, dass er als neuer Unionsfraktionschef im Bundestag im Gespräch sein könnte. "Ich will zu diesen Personalspekulationen einfach keinen Beitrag leisten", sagte der CSU-Politiker am Dienstag in Berlin. Er wolle ein geordnetes Verfahren für die Suche nach einem Nachfolger von Jens Spahn, der nach Kritik an ‌seiner Vaterschaft mithilfe einer Leihmutter zurückgetreten war. "Es gibt ein Datum, das ist der Mittwoch nächster Woche, wo die Fraktion zusammentritt und Wahlen durchführen wird. Bis dahin werden die Gespräche geführt über die ⁠Aufstellung, so ⁠wie es der Bundeskanzler am Sonntag auch deutlich gemacht hat", fügte Dobrindt hinzu.

Hintergrund ist, dass unter anderem sein Name als möglicher Nachfolger von Spahn genannt wird. Kanzler Friedrich Merz hatte am Sonntag auch eine Kabinettsumbildung dabei nicht ausgeschlossen. Denkbar ist also eine Besetzung aus der Fraktion heraus oder aber, dass einer der Minister oder eine Ministerin an die Fraktionsspitze rückt - was ein größeres Stühlerücken auslösen würde. "Alles, was ‌hier an Hinweisen in irgendeine Richtung gehen würde, würde wahrscheinlich ‌nur falsche Spuren ermöglichen", sagte Dobrindt. Es werde eine Absprache von CDU-Chef Merz und CSU-Chef Markus Söder "mit der Fraktion und weiteren Kollegen" geben.

Dobrindt wollte sich auch nicht auf die Frage äußern, ob ein CSU-Politiker an der Spitze ⁠der gemeinsamen Fraktion die Statik innerhalb der Union ändern könnte. Bisher wird die Fraktionsgemeinschaft immer von einem ‌CDU-Politiker geführt - mit dem CSU-Landesgruppenvorsitzenden als Vertretung.

Auch Außenminister Johann ⁠Wadephul wich auf seiner Afrika-Reise aus. "Ich weiß die Geschicke der CDU/CSU-Fraktion bei allen Verantwortlichen in allerbesten Händen und deswegen glaube ich, ist es genau das Richtige, was ich hier mache", sagte der CDU-Politiker in Mauretanien. Er mache seine Arbeit als Außenminister "und andere sorgen dafür, dass ‌die Nachfolgefrage der in der Tat sehr wichtigen ⁠Position an der Spitze der CDU/CSU-Fraktion gut vorbereitet ⁠wird".

Die Unionsfraktion soll am Mittwoch kommender Woche auf einer Sondersitzung über die Spahn-Nachfolge entscheiden. Spahn hatte am vergangenen Mittwoch eine breite Debatte ausgelöst, als er seine Elternschaft für ein in den USA von einer Leihmutter geborenes Kind öffentlich machte. Eine Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten, in den USA aber erlaubt. Spahn, der zu den mächtigsten Akteuren in der schwarz-roten Koalition gehörte, war in der CDU eine sehr späte Kommunikation und Doppelmoral vorgeworfen worden. Er war in der Vergangenheit für ein Verbot der Leihmutterschaft in Deutschland eingetreten, hatte für seinen Kinderwunsch nun selbst aber diesen Weg über ⁠die USA gewählt. Am Samstag trat er auch auf Druck von Merz zurück.

(Bericht: Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)