US-Restaurant-Aktie

Dominos Pizza: Dieser Anstieg ist noch kein Kaufsignal

onvista · Uhr

Dominos Pizza liefert nur knapp bessere Umsätze und verfehlt beim Gewinn die Erwartungen. Die Aktie scheitert nach den Zahlen an wichtigen Marken und bleibt im Abwärtstrend.

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Was bewegt die Aktie?

Dominos Pizza steigerte den Umsatz auf 1,19 Milliarden Dollar. Das lag nur leicht über den Erwartungen. Beim Gewinn je Aktie blieb das Unternehmen mit 4,70 Dollar dagegen rund zehn Cent unter dem Konsens.

Das Wachstum kommt vor allem aus neuen Standorten. Dominos eröffnete 209 zusätzliche Filialen. Das stützt den Umsatz, sagt aber wenig über die Nachfrage in bestehenden Restaurants aus. Die Profitabilität verbesserte sich durch Entlastungen in der Lieferkette. Dadurch stieg der Gewinn trotz nur vier Prozent Umsatzwachstum um rund sieben Prozent.

Der Ausblick bleibt vorsichtig. Dominos hält ein niedriges einstelliges Wachstum bei den vergleichbaren Verkäufen für möglich, macht daraus aber keine belastbare Zusage. Das schwache Konsumumfeld in den USA bleibt ein Problem. Viele Kunden achten stärker auf Preise, während Dominos selbst höhere Inputkosten verkraften muss.

Charttechnik

Die Aktie hatte nach den Zahlen zunächst zugelegt, erreichte aber nur den Bereich um 350 Dollar. Dort kam sofort Druck auf. Wichtig bleiben die Zwischenhochs bei 325 bis 328 Dollar und die steile kurzfristige Trendlinie.

Fällt der Kurs unter die Tiefs der vergangenen beiden Handelstage, droht ein Rücklauf in Richtung 300 Dollar. Die aktuelle Bewegung wirkt eher wie eine ABC-Korrektur als wie eine tragfähige Trendwende.

Martins Einschätzung

Dominos Pizza liefert zu wenig für einen neuen Investment-Case. Der Umsatzanstieg hängt stark an neuen Filialen, der Gewinn enttäuscht und der Chart bleibt abwärtsgerichtet. Unterhalb der jüngsten Tiefs wird das Risiko wieder deutlich größer.

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Domino's Pizza

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