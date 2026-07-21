EQS-Adhoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger erhält weitere Zollrückerstattungen und hebt Prognose an

EQS-Ad-hoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose / Sonstige

Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger erhält weitere Zollrückerstattungen und hebt Prognose an



21.07.2026 / 16:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung nach § 17 MAR

Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger erhält weitere Zollrückerstattungen und hebt Prognose an

Lübeck, 21. Juli 2026 – Dräger hat im Juli, nach dem Bilanzstichtag des ersten Halbjahres, weitere Zollrückerstattungen (einschließlich Zinszahlungen) von rund 14,2 Mio. Euro erhalten. Dieser Einmaleffekt wird ergebniswirksam im dritten Quartal verbucht und verbessert die Ergebniserwartung für das Gesamtjahr entsprechend: Dräger erwartet nunmehr eine EBIT-Marge von 6,0 bis 8,0 Prozent (vormals 5,5 bis 7,5 Prozent). Im zweiten Quartal hatte Dräger Zollrückerstattungen (einschließlich Zinszahlungen) von 7,8 Mio. Euro erhalten.

Dräger hält weitere Zollrückerstattungen (einschließlich Zinszahlungen) von rund 7 bis 9 Mio. Euro für möglich. Derzeit ist jedoch nicht absehbar, ob, wann und in welcher tatsächlichen Höhe entsprechende Rückerstattungen erfolgen.

Die Umsatzprognose bleibt von den Rückerstattungen unberührt: Demnach rechnet Dräger weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzanstieg von 2,0 bis 6,0 Prozent.

Der Halbjahresfinanzbericht 2026 wird am 30. Juli 2026 veröffentlicht.

Drägerwerk AG & Co. KGaA

Moislinger Allee 53–55

23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

Investor Relations:

Thomas Fischler

Tel. +49 451 882-2685

thomas.fischler@draeger.com

Corporate Communications:

Ulrike Abratis

Tel. +49 451 882-3202

ulrike.abratis@draeger.com

Disclaimer

Diese Mitteilung enthält Aussagen über die zukünftige Entwicklung des Dräger-Konzerns. Diese zukunftsbezogenen Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Hinsichtlich solcher zukunftsbezogenen Aussagen kann keine Garantie und keine Haftung für den Eintritt der genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse übernommen werden. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren. Sie beinhalten Risiken und Unwägbarkeiten, die sich dem Einfluss des Unternehmens entziehen, und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Unbeschadet rechtlicher Bestimmungen zur Korrektur von Prognosen übernehmen wir keine Verpflichtung, die in dieser Meldung gemachten zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen (inkl. alternative Leistungskennzahlen) finden Sie auf unserer Website www.draeger.com unter Investoren / Kennzahlendefinitionen.

Ende der Insiderinformation

21.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Drägerwerk AG & Co. KGaA Moislinger Allee 53-55 23558 Lübeck Deutschland Telefon: +49 (0)451 882-0 Fax: +49 (0)451 882-2080 E-Mail: info@draeger.com Internet: www.draeger.com ISIN: DE0005550602, DE0005550636 (Vorzugsaktien) WKN: 555060, 555063 (Vorzugsaktien) Indizes: SDAX, TecDax Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; London, Aquis, Stockholm, BX, SIX, Wiener Börse LEI Code: 5493005UFVHY0PPNKD75 EQS News ID: 2369492

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2369492 21.07.2026 CET/CEST