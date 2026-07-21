EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: Vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2026 übertreffen Markterwartung - Anhebung der Guidance für das Gesamtjahr

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EQS-Ad-hoc: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr/Prognose / Gesamtjahr
GEA Group Aktiengesellschaft: Vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2026 übertreffen Markterwartung - Anhebung der Guidance für das Gesamtjahr

21.07.2026 / 22:16 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2026 übertreffen Markterwartung - Anhebung der Guidance für das Gesamtjahr

Auf Basis vorläufiger Zahlen erzielt GEA im zweiten Quartal 2026 einen Auftragseingang von 1,49 Mrd. € (VARA-Konsensus: 1,41 Mrd. €). Beim Umsatz verzeichnet GEA einen Wert von 1,44 Mrd. € (VARA-Konsensus: 1,38 Mrd. €), wobei sich das organische Umsatzwachstum* auf 11,0 Prozent beläuft (VARA-Konsensus: 6,3 Prozent). Das EBITDA vor Restrukturierungsaufwand* beträgt 250 Mio. € (VARA-Konsensus: 233 Mio. €) und die entsprechende EBITDA-Marge* erreicht 17,4 Prozent (VARA-Konsensus: 16,9 Prozent).

Daher erhöht GEA die Guidance für das Geschäftsjahr 2026 wie folgt:

  • Organisches Umsatzwachstum* auf 6,0 bis 8,0 Prozent (bisher: 5,0 bis 7,0 Prozent)
  • EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand* auf 17,0 bis 17,4 Prozent (bisher 16,6 bis 17,2 Prozent)
  • ROCE* auf 36,0 bis 40,0 Prozent (bisher bei 34,0 bis 38,0 Prozent)

VARA-Konsensus vom 15. Juli 2026

*Erläuterungen zu den verwendeten bedeutsamsten Leistungsindikatoren finden Sie im Geschäftsbericht 2025 der GEA Group Aktiengesellschaft auf Seite 26.

Kontakt:

GEA Group Aktiengesellschaft

Oliver Luckenbach

Head of IR

Tel. +49 (0)211 9136 1080

oliver.luckenbach@gea.com

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:GEA Group Aktiengesellschaft
Ulmenstraße 99
40476 Düsseldorf
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Telefon:+49 (0)211 9136-0
E-Mail:ir@gea.com
Internet:www.gea.com
ISIN:DE0006602006
WKN:660200
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Börsen:Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, München, Tradegate BSX; Freiverkehr in Hannover, Stuttgart
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