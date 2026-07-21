EQS-AFR: Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen / Veröffentlichung von Finanzberichten
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

21.07.2026 / 08:19 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.rlbv.at/geschaeftszahlen

21.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen
Rheinstraße 11
6900 Bregenz
Österreich
Internet:www.rlbv.at
LEI Code:529900FEID5L4H2T2L70
Ende der MitteilungEQS News-Service

2368950 21.07.2026 CET/CEST

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