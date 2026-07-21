EQS-AFR: Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen / Veröffentlichung von Finanzberichten

Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



21.07.2026 / 08:19 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.rlbv.at/geschaeftszahlen

21.07.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Rheinstraße 11 6900 Bregenz Österreich Internet: www.rlbv.at LEI Code: 529900FEID5L4H2T2L70

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