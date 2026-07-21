EQS-AFR: Schweizer Electronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Schweizer Electronic AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Schweizer Electronic AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



21.07.2026 / 09:53 CET/CEST

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Hiermit gibt die Schweizer Electronic AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:

https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 07.08.2026

Ort:

https://schweizer.ag/investoren-und-medien/finanzberichte/downloads-berichte

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Schweizer Electronic AG Einsteinstraße 10 78713 Schramberg Deutschland Internet: www.schweizer.ag LEI Code: 529900X0OMB39EW0OC11

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