EQS-AFR: Telekom Austria AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Thema: Infrastruktur
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Telekom Austria AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

21.07.2026 / 18:11 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Telekom Austria AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://a1.com/wp-content/uploads/sites/6/2026/07/A1-Group_Halbjahresfinanzbericht-2026-1.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://a1.com/wp-content/uploads/sites/6/2026/07/A1-Group_Half-Year-Financial-Report-2026-1.pdf

21.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Telekom Austria AG
Lassallestrasse 9
1020 Wien
Österreich
Internet:www.a1.group
LEI Code:529900KCNFQU5OJH7L33
Ende der MitteilungEQS News-Service

2369524 21.07.2026 CET/CEST

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