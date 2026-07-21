EQS-AFR: Telekom Austria AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Telekom Austria AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



21.07.2026 / 18:11 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Telekom Austria AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch

Ort:

https://a1.com/wp-content/uploads/sites/6/2026/07/A1-Group_Halbjahresfinanzbericht-2026-1.pdf

Sprache: Englisch

Ort:

https://a1.com/wp-content/uploads/sites/6/2026/07/A1-Group_Half-Year-Financial-Report-2026-1.pdf

21.07.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Telekom Austria AG Lassallestrasse 9 1020 Wien Österreich Internet: www.a1.group LEI Code: 529900KCNFQU5OJH7L33

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