EQS-DD: FIT GROUP AG: Dilxwax Acar, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.07.2026 / 15:58 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Dilxwax
Nachname(n):Acar

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

FIT GROUP AG

b) LEI

98450084A0C604AU5255 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A426PD9

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
16,50 EUR40 Stück
16,75 EUR10 Stück
16,40 EUR50 Stück
16,95 EUR10 Stück
17,30 EUR10 Stück

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
16,5833 EUR120,0000 Stück

e) Datum des Geschäfts

20.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Wiener Börse
MIC:XWBO

21.07.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

106130 21.07.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
F
Fit Group

Das könnte dich auch interessieren

Bedingungen für Gespräche
Bund stellt sich auf Commerzbank-Übernahme durch Unicredit ein17. Juli · dpa-AFX
Bund stellt sich auf Commerzbank-Übernahme durch Unicredit ein
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Trading-Impuls
CTS Eventim: Charttechnik signalisiert neue Kaufchanceheute, 13:25 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen