EQS-DD: HELIOS SOLAR AG: Thuan Ming Ong, Außerbörsliche Veräußerung gegen Sachleistung (Verrechnung mit Forderungen aus Rechtsberatung und Beratung bei Unternehmensfinanzierung, ...

EQS Group · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

21.07.2026 / 16:07 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Thuan Ming
Nachname(n):Ong

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

HELIOS SOLAR AG

b) LEI

894500Q0LUCCFE8R5J14 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A42D2N5

b) Art des Geschäfts

Außerbörsliche Veräußerung gegen Sachleistung (Verrechnung mit Forderungen aus Rechtsberatung und Beratung bei Unternehmensfinanzierung, Dienstleistungen für Investor und Public Relations und einem Darlehen): Sachleistung für 149.000 Aktien im Wert von EUR 596.000,00 im Zusammenhang mit einem Darlehen Sachleistung für 900.000 Aktien im Wert von EUR 3.600.000,00 im Zusammenhang mit Forderung aus Dienstleistungsvertrag für Investor- und Public Relations Sachleistung für 900.000 Aktien im Wert von EUR 3.600.000,00 im Zusammenhang mit Rechtsberatung und Beratung bei Unternehmensfinanzierung

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
4,00 EUR596.000,00 EUR
4,00 EUR3.600.000,00 EUR
4,00 EUR3.600.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
4,0000 EUR7.796.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

16.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

21.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:HELIOS SOLAR AG
Marienplatz 2
80331 München
Deutschland
Internet:www.heliospv.net
LEI Code:894500Q0LUCCFE8R5J14

Listing geplant / Intended to be listed;

Ende der MitteilungEQS News-Service

106132 21.07.2026 CET/CEST

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