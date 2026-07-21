EQS-DD: HELIOS SOLAR AG: Thuan Ming Ong, Außerbörsliche Veräußerung gegen Sachleistung (Verrechnung mit Forderungen aus Rechtsberatung und Beratung bei Unternehmensfinanzierung, ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
21.07.2026 / 16:07 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Thuan Ming
|Nachname(n):
|Ong
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|HELIOS SOLAR AG
b) LEI
|894500Q0LUCCFE8R5J14
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A42D2N5
b) Art des Geschäfts
|Außerbörsliche Veräußerung gegen Sachleistung (Verrechnung mit Forderungen aus Rechtsberatung und Beratung bei Unternehmensfinanzierung, Dienstleistungen für Investor und Public Relations und einem Darlehen): Sachleistung für 149.000 Aktien im Wert von EUR 596.000,00 im Zusammenhang mit einem Darlehen Sachleistung für 900.000 Aktien im Wert von EUR 3.600.000,00 im Zusammenhang mit Forderung aus Dienstleistungsvertrag für Investor- und Public Relations Sachleistung für 900.000 Aktien im Wert von EUR 3.600.000,00 im Zusammenhang mit Rechtsberatung und Beratung bei Unternehmensfinanzierung
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|4,00 EUR
|596.000,00 EUR
|4,00 EUR
|3.600.000,00 EUR
|4,00 EUR
|3.600.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|4,0000 EUR
|7.796.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|16.07.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HELIOS SOLAR AG
|Marienplatz 2
|80331 München
|Deutschland
|Internet:
|www.heliospv.net
|LEI Code:
|894500Q0LUCCFE8R5J14
Listing geplant / Intended to be listed;
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106132 21.07.2026 CET/CEST