EQS-News: Das neue Qualitätsmerkmal eines Elektroautos ist nicht die Reichweite , sondern die beruhigende Gewissheit, ein gutes Gefühl zu haben.

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Das neue Qualitätsmerkmal eines Elektroautos ist nicht die Reichweite , sondern die beruhigende Gewissheit, ein gutes Gefühl zu haben.



21.07.2026 / 17:55 CET/CEST

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LONDON, 21. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Europa zählt seit Langem zu den wettbewerbsintensivsten Automobilmärkten der Welt. Doch da Elektrofahrzeuge immer häufiger im Stadtbild und auf Autobahnen anzutreffen sind, beginnt sich die Diskussion zu verändern.

VinFast VF6

Jahrelang verglichen Verbraucher Elektrofahrzeuge anhand ihrer Reichweite, Ladegeschwindigkeit und Leistung. Diese Faktoren sind nach wie vor wichtig, reichen aber allein nicht mehr aus. Heutige Käufer stellen sich eine umfassendere Frage: Wie wird sich der Besitz eines Elektrofahrzeugs in einigen Jahren gestalten, nachdem sie es nach Hause gefahren haben?

Die Antwort liegt zunehmend jenseits des Fahrzeugs selbst.

Autofahrer wünschen sich die Gewissheit, dass die Wartung unkompliziert ist, das Laden jederzeit möglich ist und Unterstützung bei Bedarf zur Verfügung steht. Mit anderen Worten: Der Kauf eines Elektrofahrzeugs ist Es geht darum, ein Ökosystem auszuwählen, das die alltägliche Mobilität auch in den kommenden Jahren gewährleisten kann.

Diese veränderten Erwartungen prägen die Strategie aufstrebender Automobilhersteller, die in ganz Europa expandieren, darunter auch VinFast. Das Unternehmen hat zwei elektrische SUVs auf den europäischen Markt gebracht , den VF 6 im B-SUV-Segment und den VF 8 im D-SUV-Segment , und präsentiert gleichzeitig elektrische Busse als Teil seiner umfassenderen Vision für nachhaltigen Verkehr.

Was aber vielleicht noch wichtiger ist: Das Unternehmen schafft die Grundlagen, die dazu beitragen, Erstkäufer zu langfristigen Eigentümern zu machen.

Vertrauen entsteht lange nach der Geburt

Eine der größten Sorgen potenzieller Käufer von Elektrofahrzeugen ist nicht die Leistung des Fahrzeugs am Kauftag. Vielmehr geht es darum, ob dieses Vertrauen auch nach drei, fünf oder sogar zehn Jahren Besitz bestehen bleibt.

Die Gewährleistungsabdeckung ist daher zu einem immer wichtigeren Indikator für das langfristige Engagement eines Herstellers geworden.

VinFast bietet für den VF 6 eine siebenjährige oder 160.000-Kilometer-Garantie und für den VF 8 sogar eine noch umfassendere zehnjährige oder 200.000-Kilometer-Garantie – je nachdem, welcher Wert zuerst erreicht wird. Diese Garantie unterstreicht das Vertrauen in die Langlebigkeit der Fahrzeuge und gibt den Kunden während der gesamten Besitzdauer ein beruhigendes Gefühl.

Für Verbraucher, die von konventionellen Fahrzeugen auf Elektromobilität umsteigen, kann diese Zusicherung einen entscheidenden Unterschied machen. Sie reduziert Unsicherheit und stärkt das Vertrauen, dass die Unterstützung auch nach dem Kauf weitergeführt wird.

Doch die Garantie allein ist nur ein Teil der Gleichung.

Aufbau eines Ökosystems, das den Besitz von Elektrofahrzeugen vereinfacht

Ein positives Besitzerlebnis hängt auch davon ab, wie einfach Kunden ihre Fahrzeuge in ganz Europa warten und aufladen können.

VinFast hat dies erkannt und Partnerschaften mit führenden europäischen Aftersales-Anbietern wie Norauto und Plugsurfing geschlossen, um Kunden den Vorteil umfassender Serviceeinrichtungen, technischer Expertise und Ladelösungen in verschiedenen Märkten zu bieten.

Anstatt Fahrer mit der Navigation durch unbekannte Servicenetze zu konfrontieren, ermöglicht dieser partnerschaftliche Ansatz VinFast, auf bewährte lokale Partner mit fundierter Expertise und umfassender regionaler Abdeckung zurückzugreifen. Das Ergebnis ist ein Kundenerlebnis, das auf Komfort, Zugänglichkeit und Vertrauen ausgelegt ist.

Gleichzeitig baut VinFast sein Netzwerk an Händlern, Vertriebspartnern und Kundendienstpartnern in wichtigen europäischen Märkten weiter aus. Diese Strategie stärkt nicht nur die lokale Präsenz des Unternehmens, sondern stellt auch sicher, dass der Kundenservice parallel zur Fahrzeugakzeptanz wächst.

Da der europäische Markt für Elektrofahrzeuge in seine nächste Wachstumsphase eintritt, werden Verbraucher Marken, die auch nach dem Kauf Zuverlässigkeit bieten, zunehmend schätzen. Innovative Technologien mögen zwar Aufmerksamkeit erregen, doch erst verlässliche Fahrzeuge schaffen dauerhaftes Vertrauen.

Durch die Kombination eines wachsenden Fahrzeugangebots mit umfassender Garantieabdeckung, zuverlässigen Kundendienstpartnerschaften und kontinuierlichen Investitionen in lokale Netzwerke beweist VinFast sein langfristiges Engagement auf dem europäischen Markt. In einer Branche, in der Vertrauen zunehmend Kaufentscheidungen prägt, gehört die Zukunft möglicherweise nicht nur Unternehmen, die überzeugende Elektrofahrzeuge bauen, sondern auch jenen, die deren Besitz bemerkenswert einfach machen.

Cision

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