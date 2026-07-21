EQS-News: HD Advanced Technologies und PHENOGY starten Zusammenarbeit für Technologie- und Industrieplattform für Natrium-Ionen Batteriespeicher

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HD Advanced Technologies und PHENOGY starten Zusammenarbeit für Technologie- und Industrieplattform für Natrium-Ionen Batteriespeicher



21.07.2026 / 08:03 CET/CEST

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Eine Partnerschaft. Zwei Vereinbarungen.

Ein gemeinsames strategisches Ziel:

Batteriespeicher in europäischer Hand

Die PHENOGY AG, Luzern, und die HD Advanced Technologies GmbH (HDAT), eine 100%ige Tochter der Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG), leiten eine umfassende Industriepartnerschaft ein: HD Advanced Technologies übernimmt die industrielle Fertigung kompletter Energiespeichersysteme für PHENOGY, von der Beschaffung über die Produktion bis hin zu Rollout, Installation, Service und Wartung. Ferner schaffen beide Unternehmen die Voraussetzungen für ein Joint Venture zur Entwicklung und industriellen Fertigung von Natrium-Ionen-Batteriezellen auf Basis der Zellchemie von PHENOGY und eines spezifischen Druckverfahrens von HEIDELBERG. Die Zielsetzung der strategischen Partnerschaft ist der Aufbau einer europäischen Technologie- und Industrieplattform, um Natrium-Ionen-Batterietechnologie schneller, skalierbar und unabhängig von außereuropäischen Lieferketten in den Markt zu bringen.

Europa braucht leistungsfähige Batteriespeicher und die Fähigkeit, diese selbst zu entwickeln und industriell zu fertigen. Genau dafür bündeln die HD Advanced Technologies GmbH und die PHENOGY AG ihre Kompetenzen. Kern der Zusammenarbeit sind zwei eng miteinander verzahnte Vereinbarungen: Schaffung der Voraussetzungen für ein Joint Venture zur Entwicklung und industriellen Fertigung von Natrium-Ionen-Batteriezellen sowie ein Rahmenvertrag zur industriellen Auftragsfertigung der PHENOGY Batteriespeichersysteme durch HD Advanced Technologies. Beide Vereinbarungen sind grundlegende Schritte auf dem Weg zu einer europäischen Technologie- und Industrieplattform für Natrium-Ionen-Batterietechnologie, von Zellchemie, Zell- und Systemdesign über die industrielle Fertigung bis zu Service und Wartung.

Der Fertigungsvertrag: Stationäre Energiespeichersysteme schneller im Markt

HD Advanced Technologies setzt die industrielle Produktion von Cabinets, sowie Containern und weiteren Systemprodukten für PHENOGY um, entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf Grundlage eines langfristigen Rahmenliefervertrags: zuerst in Deutschland für Europa und perspektivisch in den USA für Nordamerika.

Dabei reicht die industrielle Wertschöpfung von der Elektronikfertigung und Montage über den Rollout bis hin zu Installation, Service und Wartung. Produziert wird auf Basis lokaler Lieferketten sowie der umfassenden Fertigungs- und Industrialisierungskompetenz von HD Advanced Technologies.

Für PHENOGY beschleunigt und skaliert die Vereinbarung die Marktverfügbarkeit seiner Speicherlösungen. Damit kann PHENOGY seinen Fokus auf die zielgerichtete Weiterentwicklung von Zellchemie und Systemdesign richten.

Arbeit an Joint Venture: Gemeinsam von der Forschung bis zur industriellen Fertigung

Im beabsichtigten Joint Venture bringen beide Partner ihre Kernkompetenzen zusammen: PHENOGY seine Natrium-Ionen-Zellchemie und sein Zelldesign, HEIDELBERG sein spezifisches Druckverfahren. Gemeinsam decken die Partner den gesamten Umfang von Forschung und Entwicklung bis zur Fertigung von Natrium-Ionen-Batteriezellen im industriellen Maßstab ab. Dadurch werden innovative Zellformate mit besonderen Anforderungen an Bauform und Leistungsparameter möglich. Aktuell wird an den notwendigen Voraussetzungen gearbeitet.

Der Fokus des Joint Ventures wird sich auf Anwendungen mit hohen Anforderungen wie kritische Infrastrukturen (KRITIS), Verteidigung bis hin zur Mobilität richten.

Die Natrium-Ionen-Batterietechnologie kommt ohne Lithium und Kobalt aus und basiert auf breit verfügbaren Rohstoffen. Damit reduziert sie strukturell die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen und Lieferketten und stärkt langfristig die Versorgungssicherheit und Souveränität.

Stimmen zur Partnerschaft:

Peter E. Braun, CEO der PHENOGY AG:

"Europa braucht Batterietechnologien für eine echte Energiesouveränität. Unsere Partnerschaft mit HEIDELBERG schließt endlich die Lücke zwischen der Entwicklung von Technologien und den Fähigkeiten, diese im zu industriellen Maßstab verfügbar zu machen. Wir bedienen damit den europaweit geplanten Speicherhochlauf mit lokal gefertigten Batteriespeichersystemen. Zugleich erschließen wir mit dem Joint Venture perspektivisch neue Einsatzfelder für unsere Natrium-Ionen-Technologie – von KRITIS-Anwendungen bis zu autonomen Systemen.“

Michael Wellenzohn, CEO der HD Advanced Technologies GmbH:

"Technologie und Innovationen schnell zu industrialisieren, erschließt neue Geschäftsfelder. Als Fertigungspartner bringen wir die stationären Energiespeichersysteme von PHENOGY in Serie. Gemeinsam mit PHENOGY schaffen wir eine europäische Technologie- und Industrieplattform für Natrium-Ionen-Batterietechnologie. Im Joint Venture werden wir Zellen und Module für Spezialanwendungen entwickeln und fertigen, von kritischen Infrastrukturen über Verteidigung bis hin zu Mobilität.“

Gemeinsam für europäische Energiesouveränität

Die Partnerschaft von HD Advanced Technologies und PHENOGY setzt Zeichen in der Batterietechnologie für Europa: Zellchemie, Zell- und Systemdesign, industrielle Fertigung und regionale Wertschöpfung, perspektivisch alles ohne die Abhängigkeit von außereuropäischen Lieferketten. Damit leisten beide Unternehmen einen wichtigen Beitrag zu einer resilienten Energieversorgung und einer stärkeren technologischen Souveränität Europas.

Über HD Advanced Technologies:

Die HD Advanced Technologies GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) und bündelt industrielle Kompetenzen in den Bereichen Defense, Security und Energy. Ziel ist der Aufbau neuer technologischer Geschäftsfelder auf Basis bestehender Fertigungs-, Integrations- und Systemkompetenzen des Konzerns.

HD Advanced Technologies GmbH | HEIDELBERG

Über PHENOGY:

Die PHENOGY AG mit Sitz in Root bei Luzern (Schweiz) entwickelt Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) auf Basis der Natrium-Ionen-Technologie. Das 2019 gegründete Unternehmen arbeitet daran, die Stromversorgung dezentraler, resilienter und unabhängiger zu machen – mit Speichersystemen, bei denen Leistung, Sicherheit, Robustheit und Kreislauffähigkeit im Vordergrund stehen. Damit verzichtet PHENOGY vollständig auf Lithium und Kobalt und reduziert langfristig die Abhängigkeit von geopolitisch konzentrierten Lieferketten zugunsten einer größeren Energiesouveränität. Heute beschäftigt PHENOGY über 60 Mitarbeitende an ihren Standorten in Root bei Luzern, bei der PHENOGY Europe GmbH in Bremen (Deutschland), bei der PHENOGY Inc. in Columbia, South Carolina (USA) sowie in Singapur. Zu den Partnern zählen ausgewählte Fraunhofer-Institute und die University of South Carolina; getragen wird das Unternehmen von einer breiten Basis privater und institutioneller Investoren.

Natrium-Ionen-Batteriespeicher – PHENOGY

Bild 1: HD Advanced Technologies und PHENOGY leiten eine umfassende Industriepartnerschaft ein: Frank Wagner, CFO HDAT, Peter Tix, COO PHENOGY, Peter E. Braun, CEO PHENOGY, Michael Wellenzohn, CEO HDAT, Sascha Singer, COO HDAT und Marcel Kloppenburg, CMO PHENOGY (v. li.).

Bild 2: HDAT setzt die industrielle Produktion von Batterie-Energiespeichersystemen (Cabinet) für PHENOGY um.

Bild 3: HDAT setzt die industrielle Produktion von Batterie-Energiespeichersystemen (Container) für PHENOGY um.



Pressemeldung | HEIDELBERG

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