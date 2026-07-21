EQS-News: Hisense stellt KI-gestützte Wachstumsstrategie zur Gestaltung der nächsten Ära des intelligenten Wohnens vor

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Hisense stellt KI-gestützte Wachstumsstrategie zur Gestaltung der nächsten Ära des intelligenten Wohnens vor



21.07.2026 / 15:55 CET/CEST

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QINGDAO, China, 21. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, hat eine umfassende, KI-gestützte Wachstumsstrategie vorgestellt. Diese soll die nächste Phase der weltweiten Entwicklung des Unternehmens lenken und dessen Engagement für Innovation, intelligentes Wohnen sowie langfristigen Kundennutzen unterstreichen.

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Diese Strategie wurde im Rahmen der Hisense Global Partner Conference 2026 vorgestellt, die im Vorfeld des Finales der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in New York stattfand und bei der Hisense Kunden und Partner aus aller Welt zusammenbrachte, um seine Vision für das KI-Zeitalter zu präsentieren.

„KI verändert alles. Und wir alle sind Teil davon", sagte Fisher Yu, CEO der Hisense Group. „Im KI-Zeitalter müssen wir diese unaufhaltsame Welle annehmen. Wir erweitern unsere Strategie um fünf Säulen: den Ausbau unserer KI-Präsenz entlang der gesamten KI-Wertschöpfungskette; die Transformation von Smart-Geräten in Smart-Home-Begleiter durch KI-gesteuerte Szenario-Innovation; die Fortführung einer langfristigen Sportmarketingstrategie zur Stärkung unserer globalen Marke; die Beibehaltung eines ‚Service-First'-Ansatzes zur Verbesserung der Nutzererfahrung; sowie die Vertiefung der Glokalisierung, um langfristigen Wert für unsere Kunden und Partner zu schaffen."

Im Mittelpunkt der Strategie von Hisense steht ein langfristiges Bekenntnis zur KI. Das Unternehmen baut ein integriertes KI-Ökosystem auf, das die gesamte Wertschöpfungskette umfasst. „Wenn wir Hisense in diese Architektur einordnen, ist unsere Vision klar: Wir bauen unser gesamtes Geschäft rund um die KI neu auf", sagte Yu. Hisense treibt das Wachstum in den Bereichen KI-Hub, Halbleiter, Smart Energy, Lasertechnologie und Automobilelektronik voran und stärkt gleichzeitig weiterhin sein Kerngeschäft mit Smart-Geräten.

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Für Verbraucher bedeutet dies eine neue Produktgeneration, die sich von Smart-Geräten zu Smart-Home-Begleitern weiterentwickelt – Geräte, die ihre Umgebung proaktiv wahrnehmen, Nutzerpräferenzen verstehen, natürlich kommunizieren und in ihrem Namen handeln können. „Ein Gerät führt lediglich Befehle aus. Ein Begleiter hingegen kann so viel mehr. Er versteht Sie, antizipiert Ihre Bedürfnisse und bringt echte Wärme in Ihr Zuhause. Und das ist die Zukunft unserer Branche", sagte Fisher Yu.

Diese Vision wird im gesamten Hisense-Ökosystem bereits Realität. Dank des V AI OS können Hisense-Fernseher die Vorlieben und Absichten der Nutzer durchdenken und im richtigen Moment hochgradig personalisierte Inhaltsempfehlungen liefern. Über die Unterhaltung hinaus ermöglicht ConnectLife vernetzten Haushaltsgeräten, beim Kochen, bei der Wäsche, beim Luftmanagement und bei der Energieoptimierung intelligent zu agieren – und vereint diese vier KI-Begleiterfunktionen zu einem intelligenteren, intuitiveren Zuhause.

Hisense wird zudem seine globale Marke durch langfristige Sportpartnerschaften weiter stärken und die universelle Sprache des Sports nutzen, um mit Verbrauchern weltweit in Kontakt zu treten. „Das ist großartig, denn wir sehen, wie unsere Partner voranschreiten, neue Technologien wie die hochmoderne LED-Technologie vorschlagen und uns auf allen Ebenen beim VAR-Betrieb unterstützen", sagte Romy Gai, Chief Business Officer der FIFA.

„Harvey Norman schätzt die Partnerschaft mit Hisense aufgrund der kontinuierlichen weltweiten Investitionen des Unternehmens in Spitzentechnologie, Innovation und Markenaufbau", sagte Haydon Myers, Executive General Manager Electrical bei Harvey Norman Australia. „Das Engagement von Hisense für eine globale Premiumisierung zeigt sich in der Partnerschaft bei drei aufeinanderfolgenden FIFA-Weltmeisterschaften. Dieses langfristige Engagement stärkt die Marke weiter und schafft dauerhaften Mehrwert für Verbraucher, Handelspartner und die Branche gleichermaßen."

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Die langfristigen Investitionen von Hisense in globale Sportpartnerschaften gehen Hand in Hand mit dem internationalen Wachstum des Unternehmens. Während KI weltweit ganze Branchen neu gestaltet, wird Hisense auch weiterhin technologische Innovation, globale Partnerschaften und kundenorientierte Innovationen miteinander verbinden, um die nächste Ära des intelligenten Lebens zu gestalten.

Informationen zu Hisense

Hisense, das 1969 gegründet wurde, ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 180 Ländern und hat sich auf die Bereitstellung hochwertiger Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligenter IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der TV-Geräte mit einer Größe von 100 Zoll und mehr (2023-2026Q1). Als The Origin of RGB MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der RGB MiniLED-Innovation der nächsten Generation. Als offizieller Sponsor des FIFA World Cup 2026™ engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um das weltweite Publikum anzusprechen.

Cision

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