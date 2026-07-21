EQS-News: Kontron gewinnt neuen europäischen Kunden für in Deutschland gefertigte 5G-Automotive-Module

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Kontron gewinnt neuen europäischen Kunden für in Deutschland gefertigte 5G-Automotive-Module



21.07.2026 / 07:00 CET/CEST

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Kontrons 5G-Technologie in Fahrzeugplattform eines führenden Europäischen OEMs – Meilenstein für europäische Technologiesouveränität, Cybersecurity und resiliente Lieferketten

Linz, 21. Juli 2026 – Kontron, ein weltweit führender Anbieter von IoT-/Embedded-Computer-Technologie (ECT), hat einen neuen europäischen Kunden für seine in Deutschland entwickelten und produzierten 5G Automotive Network Access Devices (NADs) gewonnen. Diese werden in die Fahrzeugplattform eines weltweit führenden europäischen Automobilherstellers integriert. Kontron rechnet vorerst mit der Abnahme von rund 150.000 5G-NAD-Modulen im Wert eines zweistelligen Millionenbetrages.

Sollte der Fahrzeughersteller die Technologie auf weitere Fahrzeugplattformen ausrollen, sieht Kontron das Potenzial, das Liefervolumen auf mehr als das Dreifache auszuweiten. Die Module stammen aus der neuen Produktionsstätte in Düsseldorf, deren offizieller Produktionsstart am 13. Juli 2026 gemeinsam mit Vertretern der Bundes- und Landespolitik erfolgte. Mit der Entwicklung in Berlin und Fertigung in Düsseldorf ist Kontron derzeit der einzige Anbieter weltweit, der 5G-Kommunikationsmodule in Europa entwickelt und in Deutschland produziert.

Meilenstein für Europas digitale Souveränität

Der Auftrag bedeutet den erstmaligen Einsatz in der Fahrzeugplattform eines europäischen Automobilherstellers und ist ein wichtiger Meilenstein für Kontrons Strategie, eine europäische Alternative zu außereuropäischen Anbietern von Mobilfunkmodulen aufzubauen. 5G-Kommunikationsmodule zählen zu den zentralen Schlüsselkomponenten der digitalen Transformation. Sie kommen unter anderem in Fahrzeugen, Industrieanlagen, Bahnsystemen und kritischen Infrastrukturen zum Einsatz.

Angesichts zunehmender Anforderungen an Cybersicherheit, Lieferkettenresilienz und technologische Souveränität gewinnt die Verfügbarkeit europäischer Kommunikationsmodule zunehmend an strategischer Bedeutung. Durch die Entwicklung und Fertigung in Deutschland ist Kontron in der Lage, seinen Kunden kurze Lieferwege, hohe Qualitätsstandards und eine vertrauenswürdige europäische Lieferkette zu bieten.

„Der Auftrag zeigt, dass europäische OEMs und ihre Zulieferer zunehmend Wert auf technologische Unabhängigkeit, Cybersicherheit und resiliente Lieferketten legen. Unsere in Deutschland entwickelten und gefertigten 5G-Module bieten hierfür eine leistungsfähige und vertrauenswürdige Lösung“, sagt Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG.

Die jetzt beauftragten NADs bilden die Kommunikationsschnittstelle moderner Software-Defined Vehicles (SDVs) und ermöglichen verschiedene Funktionen wie Over-the-Air-Updates, Fahrzeugvernetzung, Ferndiagnose und zukünftige V2X-Anwendungen. Mit der neuen Produktionslinie in Düsseldorf baut Kontron seine Position als europäischer Anbieter sicherer und leistungsfähiger 5G-Kommunikationsmodule für Automotive-, Industrie- und Bahnanwendungen konsequent aus.

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Über Kontron

Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Kontron ist im SDAX® und TecDAX® der Deutschen Börse gelistet und beschäftigt weltweit rund 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in über 20 Ländern.

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