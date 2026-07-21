EQS-News: MHP Hotel AG Rekordumsatz im zweiten Quartal 2026 – Hotelumsatz steigt um 26 % auf 56,8 Mio. Euro

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MHP Hotel AG Rekordumsatz im zweiten Quartal 2026 – Hotelumsatz steigt um 26 % auf 56,8 Mio. Euro



21.07.2026 / 07:55 CET/CEST

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Hotelumsatz Q2 2026 bei 56,8 Mio. Euro: +26 % im Vergleich zum Vorjahresquartal (Q2 2025: 45,2 Mio. Euro)

Hotelumsatz im ersten Halbjahr 2026 wächst um 25 % auf 98,3 Mio. Euro

Logis-Umsatz steigt um 22 %, F&B-Umsatz um 41%

Belegungsquote mit 79 % im Rahmen der Erwartungen, bereinigt um die Anlaufphase des Conrad Hamburg bei 82 % (Q2 2025: 80 %)

Durchschnittliche Zimmerrate (ADR) und RevPar weiterhin auf hohem Niveau und deutlich über Peer Group

Umsatz- und Ergebnisausblick für 2026 bestätigt

München, 21. Juli 2026 –

Die MHP Hotel AG (ISIN: DE000A3E5C24), Betreiber von Premium- und Luxushotels im deutschsprachigen Raum, hat im zweiten Quartal 2026 den bislang höchsten Quartalsumsatz ihrer Unternehmensgeschichte erzielt. Der Hotelumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 26 % auf 56,8 Mio. Euro (Q2 2025: 45,2 Mio. Euro), getragen von der fortschreitenden Portfolioerweiterung und einer anhaltend hohen Nachfrage im Premium- und Luxussegment. Im ersten Halbjahr 2026 erhöhte sich der Hotelumsatz somit um 25,3 % auf 98,3 Mio. Euro.

Hyatt Regency Vienna erstmals im Vollquartal konsolidiert

Wesentlicher Treiber des Wachstums war neben der anhaltend starken operativen Entwicklung des Bestandsportfolios die erstmalige Vollquartalskonsolidierung des im Februar 2026 übernommenen Hyatt Regency Vienna. Der konsolidierte Logis-Umsatz legte um 22 % zu, der Umsatz im Bereich Food & Beverage stieg um 41 % und der sonstige operative Umsatz um 14 %. Der überproportionale Zuwachs im Gastronomiebereich unterstreicht die wachsende Bedeutung zusätzlicher Erlösquellen jenseits des reinen Zimmergeschäfts und trägt zu einer breiter aufgestellten Umsatzbasis bei. Die bereinigte Belegungsquote verbesserte sich auf 82 % (Q2 2025: 80 %), einschließlich der Anlaufphase des Conrad Hamburg lag die Belegungsquote bei 79 %.

RevPar weiterhin auf hohem Niveau

Die Entwicklung der durchschnittlichen Zimmerrate war im Wesentlichen beeinflusst durch die Anlaufphase des Conrad Hamburg während des saisonal traditionell schwachen Jahresauftakts im Hamburger Hotelmarkt. Zudem blieb aufgrund der geopolitischen Spannungen im Nahen und Mittleren Osten die Nachfrage im April 2026 temporär hinter dem Vorjahresniveau zurück. In der Folge sanken ADR und RevPar im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 229 Euro (Q2 2025: 238 Euro) beziehungsweise 180 Euro (Q2 2025: 189 Euro), lagen damit aber weiterhin auf hohem Niveau deutlich über der Peer Group. Die um die Anlaufphase des Conrad Hamburg bereinigte durchschnittliche Zimmerrate (ADR) reduzierte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal um 6 % auf 225 Euro (Q2 2025: 238 Euro). Der bereinigte Umsatz pro verfügbarem Zimmer (RevPar) sank hingegen nur um 3 % auf 184 Euro (Q2 2025: 189 Euro).

Der April markierte deutschland- und branchenweit den Tiefpunkt der bisherigen Nachfrageentwicklung des laufenden Geschäftsjahres. Im weiteren Quartalsverlauf zog die Belegung bereits wieder an. Für das dritte und vierte Quartal, die traditionell umsatzstärksten und für das Gesamtjahresergebnis entscheidenden Quartale, bestätigt der Vorstand den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 aus heutiger Sicht. Dies unter der Voraussetzung, dass sich die geopolitischen Perspektiven nicht wieder deutlich zuspitzen.

Dr. Jörg Frehse, Vorstandsvorsitzender (CEO) der MHP Hotel AG:

„Unser Umsatzwachstum von 26 % im zweiten Quartal zeigt, wie robust unsere kombinierte Wachstumsstrategie durch Portfolioerweiterung und Premium-Positionierung ist. Die Anlaufphase des Conrad Hamburg sowie die geopolitischen Spannungen im Nahen und Mittleren Osten haben die Preisentwicklung im zweiten Quartal temporär gebremst. Seither hat die Belegung wieder spürbar angezogen und mit dem stark gestiegenen Gastronomieumsatz bauen wir die geplanten zusätzlichen Erlösquellen weiter aus. Mit Blick auf das dritte und vierte Quartal, die für unser Jahresergebnis entscheidend sind, sind wir zum heutigen Zeitpunkt zuversichtlich, dass sich diese positive Entwicklung fortsetzt – sofern neuerliche geopolitische Spannungen ausbleiben.“

Ausblick 2026 bestätigt

Der Vorstand der MHP Hotel AG bestätigt seinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2026. Es wird weiterhin ein Konzernumsatz von rund 225 Mio. Euro (2025: 178 Mio. Euro) sowie ein Konzern-EBITDA von über 10 Mio. Euro erwartet. Wesentliche Treiber bleiben der volle Jahresbeitrag des Conrad Hamburg sowie die Integration des Hyatt Regency Vienna. Der Ausblick steht unter dem Vorbehalt, dass die internationalen Reiseflüsse aus den für MHP relevanten Herkunftsmärkten nicht durch weitere geopolitische Entwicklungen wesentlich beeinflusst werden.

Hinweis: Treffen Sie MHP auf der EXPO REAL: Die MHP Hotel AG präsentiert sich vom 5. bis 7. Oktober 2026 erstmals mit einem eigenen Stand auf der internationalen Immobilienmesse in München. Das Unternehmen ist in Halle A1 am Stand 340 vertreten.

Über MHP

Die MHP Hotel AG ist eine unabhängige deutsche Hotel-Investment- und Management-Plattform mit Sitz in München. Die im Jahr 2012 gegründete Gruppe entwickelt innovative Betreiberkonzepte für Hotels im Premium-Segment, die sich im Besitz namhafter Investoren befinden,

und ist Franchisenehmer internationaler Hotelgruppen wie Marriott International, Hilton und Hyatt. MHP versteht sich als partnerschaftliches Bindeglied zwischen Franchisegebern, Immobilieninvestoren, Hotelgästen und Mitarbeitenden.

Aktuell gehören die Le Méridien Hotels in Hamburg, Stuttgart, München und Wien, das Sheraton Düsseldorf Airport Hotel, das Hotel Luc, Autograph Collection, in Berlin, das JW Marriott Hotel Frankfurt, das Basel Marriott Hotel, der Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich, das Hyatt Regency Vienna sowie das Conrad Hamburg zum Portfolio. Ende 2021 startete mit dem MOOONS Vienna das erste Hotel unter der Eigenmarke MOOONS. Mit dem geplanten MOOONS Frankfurt (Eröffnung voraussichtlich 2029) wird die Marke erstmals nach Deutschland expandiert. Darüber hinaus erweitert MHP seine Präsenz in Wien mit dem künftigen Sheraton Vienna (ab Anfang 2027). Weitere Hotels der Autograph Collection sind für 2028 als Hotel am Schlossgarten in Stuttgart und für 2029 in Düsseldorf geplant.

Neben dem Übernachtungsbetrieb realisiert MHP innovative Gastronomiekonzepte, die den jeweiligen Hotels ihre individuelle Note verleihen und auch am lokalen Markt erfolgreich positioniert sind. Verlässlichkeit, Individualität und kurze Entscheidungswege auf Basis mittelständischer Strukturen bilden das Fundament für hohe Gäste- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie nachhaltige Profitabilität.

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Melanie Bognar

Senior Director Corporate Finance

melanie.bognar@mhphotels.com

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