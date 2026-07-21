EQS-News: MOBOTIX AG bestellt neuen Vertriebsvorstand (CSMO) zur Erschließung neuer strategischer Wachstumsmärkte: Verteidigung und Gesundheitswesen

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EQS-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Personalie
MOBOTIX AG bestellt neuen Vertriebsvorstand (CSMO) zur Erschließung neuer strategischer Wachstumsmärkte: Verteidigung und Gesundheitswesen

21.07.2026 / 15:19 CET/CEST
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Langmeil, 21. Juli 2026

Der Aufsichtsrat der MOBOTIX AG hat die Bestellung von Aleksandar Smiljanic zum neuen Vorstand für Vertrieb und Marketing beschlossen. Als Chief Sales and Marketing Officer (CSMO) wird er seine Position mit Wirkung zum 1. Oktober 2026 antreten und das Vorstandsteam um Giovanni Santamaria (CRO), Dr. Christian Cabirol (CTO) und Klaus Kiener (COO) ergänzen.

Mit der Neubesetzung stärkt MOBOTIX gezielt die internationale Vertriebs- und Marktentwicklung des Unternehmens. Im Mittelpunkt stehen der weitere Ausbau des globalen Kerngeschäfts im Bereich KI-gestützter Videosicherheit sowie die strategische Erschließung neuer, margenstarker Wachstumsmärkte.

Aleksandar Smiljanic verfügt über langjährige internationale Führungserfahrung in technisch anspruchsvollen B2B-Märkten und bringt umfassende Expertise im Aufbau globaler Vertriebsstrukturen, der Entwicklung strategischer Kundenbeziehungen sowie der Erschließung neuer Geschäftsfelder mit. Er kennt MOBOTIX bereits aus früheren gemeinsamen Projekten im Bereich sicherheitskritischer Anwendungen und verfügt über ein starkes internationales Netzwerk, insbesondere im Verteidigungssektor, in der Militärmedizin sowie in dynamischen Wachstumsmärkten.

Der Aufsichtsrat ist überzeugt, mit der Bestellung von Aleksandar Smiljanic die vertrieblichen Weichen für eine nachhaltig profitable Wachstumsphase gestellt zu haben. Ziel ist es, bestehende Marktpositionen weiter auszubauen, internationale Vertriebspotenziale konsequenter zu nutzen und MOBOTIX in strategisch relevanten Zukunftsmärkten stärker zu positionieren.

Kontakt:

Klaus Kiener, COO, +49 6302 9816-3003, klaus.kiener@mobotix.com

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Unternehmen:MOBOTIX AG
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