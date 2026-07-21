EQS-News: PlasCred ernennt Nathan Diebold zum Vice President für Bau und Betrieb

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PlasCred ernennt Nathan Diebold zum Vice President für Bau und Betrieb



21.07.2026 / 21:01 CET/CEST

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Calgary, Alberta--(Newsfile Corp. - Dienstag, 21. Juli 2026) - PlasCred Circular Innovations Inc. (CSE: PLAS) (FSE: XV2) ("PlasCred" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass Nathan Diebold PlasCred als Vice President für Bau und Betrieb beigetreten ist.

Herr Diebold bringt fast drei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Industriebau, Wartung, Betrieb und Unternehmensführung in den Branchen Energie, Forstwirtschaft und Schwerindustrie in Kanada mit. Sein Hintergrund umfasst Großprojekte mit CNRL Horizon, Firebag und Surmont sowie große Zellstoff-, Papier- und Holzprodukteanlagen.

Er begann seine Karriere mit einer Ausbildung zum Elektriker und arbeitete sich in immer verantwortungsvollere Funktionen in Bau- und Betriebsleitung hoch und übernahm schließlich die Leitung der Bauabteilung eines großen Industrieunternehmens. In dieser Funktion verantwortete er die operative Leistung, Finanzen, Personalentwicklung, Sicherheit und Durchführung von Industriebauprogrammen.

Ergänzend zu seiner umfangreichen Branchenerfahrung bildete sich Herr Diebold stets engagiert weiter und entwickelte seine Führungskompetenzen: Er erwarb einen MBA, schloss das Advanced Executive Program der Queen's University ab und erlangte zahlreiche Branchen- und Fachzertifizierungen. Im Laufe seiner Karriere hat er sein technisches Fachwissen mit einer Leidenschaft für betriebliche Verbesserungen und geschäftlichen Wandel verbunden und so Verbesserungen in den Bereichen Sicherheit, Effizienz, Produktivität und finanzieller Leistung erzielt. Herr Diebold ist für seinen kooperativen Führungsstil und seine Fähigkeit, leistungsstarke Teams aufzubauen, bekannt, und bringt eine einzigartige Kombination aus strategischer Vision, Geschäftssinn und praktischer betrieblicher Erfahrung mit.

Als Vice President für Bau und Betrieb wird Herr Diebold die Bauplanung, Koordination der Auftragnehmer, Inbetriebnahme, Einsatzbereitschaft sowie den Übergang von Projektentwicklung zum Betrieb der geplanten Anlage Neos von PlasCred und die Vorbereitungen auf die künftige Entwicklung der Anlage Maximus leiten.

Die Ernennung von Herrn Diebold erfolgte im Zuge der Weiterentwicklung der geplanten Anlage Neos von PlasCred am Gelände von CN in Scotford Yard in Fort Saskatchewan, Alberta, wo das Unternehmen einen bedingten langfristigen Pachtvertrag mit CN abgeschlossen hat. Neos ist darauf ausgelegt, täglich bis zu 100 Tonnen gemischten, schwer zu recycelnden Kunststoffabfall zu etwa 500 Barrel raffiniertem Kohlenwasserstoffkondensat zu verarbeiten. Die gesamte geplante Produktion von Neos unterliegt einer fünfjährigen Abnahmevereinbarung zu einem Festpreis von 120 CAD pro Barrel mit einem globalen Rohstoffunternehmen. Die Rohstoffversorgung sichert eine bereits unterzeichnete Lohnverarbeitungsvereinbarung mit Circular Materials, einer gemeinnützigen, von führenden Verbrauchermarken finanzierten Producer Responsibility Organization ("PRO"). Im Rahmen dieser Vereinbarung wird PlasCred für die Verarbeitung von in Alberta gesammelten Post-Consumer-Kunststoffabfällen vergütet.

Derzeit laufen detaillierte Planungsarbeiten in Zusammenarbeit mit Grey Owl Engineering Ltd., und das Unternehmen arbeitet an den behördlichen und finanziellen Vorbereitungen für eine endgültige Investitionsentscheidung und die Baureife.

"Nathan kommt genau zum richtigen Zeitpunkt zu uns", sagte Troy Lupul, Präsident und CEO von PlasCred. "Neos geht nun von der Entwicklung in die Umsetzung über. Das erfordert disziplinierte Führung. Nathan hat seine ganze Karriere über große Industrieprojekte entwickelt und geleitet. Sein Fokus auf Sicherheit, Kostenkontrolle und Betriebsbereitschaft wird für die Vorbereitung des Baus und der ersten Produktion von Neos von zentraler Bedeutung sein."

"Ich freue mich sehr, dem PlasCred-Team in dieser spannenden Phase der Unternehmensentwicklung beizutreten", sagte Herr Diebold. "Das Team hat bereits unglaublich viel geleistet, und ich freue mich darauf, diesen Schwung fortzuführen und nun die Anlage Neos tatsächlich zu bauen. Als Vater bin ich sehr stolz auf die von uns entwickelte Technologie und ihre potenziellen positiven Auswirkungen auf künftige Generationen. Die Möglichkeit, Plastikmüll in eine wertvolle Ressource zu verwandeln und zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen, ist für mich sowohl inspirierend als auch zutiefst bedeutungsvoll. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit diesem talentierten Team und unseren Partnern, mit denen wir die Vision von PlasCred vorantreiben und zeigen, was durch Innovation und Kreislaufwirtschaft möglich ist."

Über PlasCred Circular Innovations Inc.

PlasCred ist ein in Alberta ansässiges Unternehmen, das eine fortschrittliche Kunststoffrecyclinganlage entwickelt. Die von dem Unternehmen entwickelte modulare Plattform wandelt gemischte Kunststoffabfälle in raffiniertes Kohlenwasserstoff-Kondensat um, das in der Produktion von Neukunststoffen, als Rohstoff in der Petrochemie und in vorgelagerten Energieanwendungen eingesetzt wird. Weitere Informationen über PlasCred finden Sie auf unserer Website unter www.PlasCred.com.

IM NAMEN DES VORSTANDS Troy Lupul - President & CEO

KontaktdatenFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

PlasCred Circular Innovations Inc. Investor Relations

E-Mail: IR@plascred.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung umfassen insbesondere: Zeitpunkt, Umfang und Kosten des Baus der Anlage Neos; Betriebsbereitschaft; die Abnahmeleistung; Verfügbarkeit und Zeitpunkt der Finanzierung; behördliche Genehmigungen; und die gestuften Expansionspläne des Unternehmens, einschließlich der geplanten Anlage Maximus. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Annahmen und Erwartungen der Geschäftsleitung. Diese unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den ausdrücklichen oder impliziten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: Bau-, Inbetriebnahme- und Anlaufrisiken; Kostenüberschreitungen; Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Lieferkette; die Fähigkeit, die Nennkapazität im großen Maßstab zu erreichen und aufrechtzuerhalten; Änderungen in der Verfügbarkeit, Zusammensetzung oder Preisgestaltung von Rohstoffen; Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Nichterfüllung von Abnahme-, Finanzierungs- oder strategischen Vereinbarungen durch Vertragspartner; Änderungen der geltenden Gesetze, Vorschriften oder EPR-Anforderungen (Erweiterte Herstellerverantwortung); die Unfähigkeit, Genehmigungen zu erhalten oder aufrechtzuerhalten; nachteilige Änderungen der Marktnachfrage nach fortschrittlichen Recyclingprodukten; Änderungen der ESG-Berichtsstandards (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung); Probleme bei Technologieleistung oder -zuverlässigkeit sowie allgemeine wirtschaftliche, politische und Kapitalmarktbedingungen. Diese und andere Faktoren, die sich auf zukünftige Ergebnisse auswirken könnten, werden in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens erörtert, die in seinem Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für künftige Leistungen, und Leser:innen sollten sich nicht übermäßig darauf verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, um neuen Ereignissen, Umständen oder anderen Faktoren Rechnung zu tragen, sofern nicht gemäß geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: PlasCred Circular Innovations Inc. Kanada ISIN: CA7279411069 EQS News ID: 2369582

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