EQS-PVR: Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
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EQS Stimmrechtsmitteilung: Bayer Aktiengesellschaft
Bayer Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
21.07.2026 / 09:16 CET/CEST
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Stimmrechtsmitteilung
1. Angaben zum Emittenten
2. Grund der Mitteilung
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
6. Gesamtstimmrechtsanteile
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
10. Sonstige Informationen:
Datum
1. Angaben zum Emittenten
|Name:
|Bayer Aktiengesellschaft
|Straße, Hausnr.:
|Kaiser-Wilhelm-Allee 1
|PLZ:
|51373
|Ort:
|Leverkusen
Deutschland
|Legal Entity Identifier (LEI):
|549300J4U55H3WP1XT59
2. Grund der Mitteilung
|X
|Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
|Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
|Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
|Sonstiger Grund:
3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
|Juristische Person: Amundi S.A.
Registrierter Sitz, Staat: Paris, Frankreich
4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
5. Datum der Schwellenberührung:
|14.07.2026
6. Gesamtstimmrechtsanteile
|Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)
|Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)
|Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)
|Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
|neu
|2,96 %
|0,00 %
|2,96 %
|982424082
|letzte Mitteilung
|3,09 %
|0,00 %
|3,09 %
|/
7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
|ISIN
|absolut
|in %
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|direkt
(§ 33 WpHG)
|zugerechnet
(§ 34 WpHG)
|DE000BAY0017
|0
|29109432
|0 %
|2,96 %
|Summe
|29109432
|2,96 %
b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|Verliehene Wertpapiere (Rückkaufsrecht)
|13770
|0,00 %
|Summe
|13770
|0,00 %
b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
|Art des Instruments
|Fälligkeit / Verfall
|Ausübungszeitraum / Laufzeit
|Barausgleich oder physische Abwicklung
|Stimmrechte absolut
|Stimmrechte in %
|0
|0 %
|Summe
|0
|0,00 %
8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
|Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
|X
|Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:
|Unternehmen
|Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher
|Instrumente in %, wenn 5% oder höher
|Summe in %, wenn 5% oder höher
|Amundi S.A.
|%
|%
|%
|Amundi Asset Management S.A.S.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Amundi S.A.
|%
|%
|%
|CPR Asset Management S.A.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Amundi S.A.
|%
|%
|%
|Amundi Asset Management S.A.S.
|%
|%
|%
|Amundi SGR SpA
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Amundi S.A.
|%
|%
|%
|Amundi Asset Management S.A.S.
|%
|%
|%
|Amundi Deutschland GmbH
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Amundi S.A.
|%
|%
|%
|Amundi Asset Management S.A.S.
|%
|%
|%
|Amundi Taiwan Ltd.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Amundi S.A.
|%
|%
|%
|Amundi Asset Management S.A.S.
|%
|%
|%
|Amundi Investment Fund Management Private Limited Company
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Amundi S.A.
|%
|%
|%
|Amundi Asset Management S.A.S.
|%
|%
|%
|Amundi Japan Ltd.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Amundi S.A.
|%
|%
|%
|Amundi Asset Management S.A.S.
|%
|%
|%
|SABADELL ASSET MANAGEMENT SA, SGIIC
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Amundi S.A.
|%
|%
|%
|Amundi Asset Management S.A.S.
|%
|%
|%
|Amundi Iberia SGIIC, SA
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
|Amundi S.A.
|%
|%
|%
|Amundi Asset Management S.A.S.
|%
|%
|%
|Amundi Ireland Ltd.
|%
|%
|%
|-
|%
|%
|%
9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)
Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
|Anteil Stimmrechte
|Anteil Instrumente
|Summe Anteile
|%
|%
|%
10. Sonstige Informationen:
Datum
|20.07.2026
21.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Bayer Aktiengesellschaft
|Kaiser-Wilhelm-Allee 1
|51373 Leverkusen
|Deutschland
|Internet:
|www.bayer.com
|LEI Code:
|549300J4U55H3WP1XT59
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2368922 21.07.2026 CET/CEST
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