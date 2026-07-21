EZB: Banken ziehen Zügel bei Vergabestandards für Firmenkredite weiter an

Berlin, 21. Jul (Reuters) - ⁠Angesichts gestiegener Kreditrisiken haben Banken im Euroraum strengere Standards zur Vergabe von Darlehen an Firmen angelegt. Sie zogen die Zügel im zweiten Quartal jedoch nicht so stark an wie noch zu Jahresbeginn, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag zu ihrer Umfrage unter 159 Geldhäusern mitteilte. Einige Institute führten geopolitische Spannungen und die Entwicklungen im Energiesektor als Gründe für ‌verschärfte Kreditstandards an. "Der Ausgang der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran ist weiterhin mit Unsicherheit behaftet, wobei die Banken ihre Einschätzungen im Verlauf der Gespräche anpassen", heißt es zu der Befragung, die vom 15. ⁠bis 30. Juni ⁠erhoben wurde.

Eine Mitte Juni vereinbarte Waffenruhe im Iran-Krieg ist gebrochen worden, was zu einem Wiederaufflammen der Kämpfe geführt hat. Trotz der zunehmenden Gewalt signalisierten jedoch die USA wie auch der Iran, dass man eine Rückkehr zur Diplomatie nicht ausschließe.

Für das laufende dritte Quartal erwarten die Banken in der Euro-Zone eine weitere Straffung der Kreditvergabestandards, allerdings in moderaterem Tempo. An der EZB-Umfrage nahmen 33 Banken aus Deutschland teil. Auch sie gestalteten die Kreditbedingungen ‌im Firmenkundengeschäft im zweiten Quartal restriktiver. Sie begründeten dies laut der ‌Bundesbank primär damit, dass das Kreditrisiko gestiegen sei. Dabei wurden in erster Linie branchen- und firmenspezifische Faktoren genannt sowie die maue Konjunktur. Der Nahost-Konflikt hatte bei den befragten deutschen Banken hingegen bisher kaum Auswirkungen auf die Kreditrichtlinien für Unternehmenskredite. Auch ⁠im Vorquartal hatte dies kaum eine Rolle gespielt.

Für das laufende dritte Quartal planen die Institute hierzulande, die Richtlinien in ‌allen Kreditsegmenten weitgehend unverändert zu lassen. "Angesichts der Unsicherheit über ⁠die Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten schließen die Banken aber zukünftige Anpassungen nicht aus", teilte die Bundesbank weiter mit.

ZINSERHÖHUNG IM SEPTEMBER?

Betrachtet man die größten Länder des Euroraums, so haben Banken nicht nur in Deutschland, sondern auch in Spanien und Frankreich strengere Kreditvergabestandards im Firmenkundengeschäft angelegt. In Italien wurden ‌sie hingegen gelockert. Für das dritte Quartal erwarten die ⁠Banken im Euroraum eine weitere Straffung, allerdings in ⁠moderaterem Tempo.

Die Ergebnisse des im Fachjargon als "Bank Lending Survey" (BLS) bekannten EZB-Berichts sind für die Währungshüter eine Orientierungshilfe für ihre Geldpolitik. Der EZB-Rat dürfte die Leitzinsen am Donnerstag unverändert lassen, so die Einschätzung des Research-Teams der Deutschen Bank. Die Ökonomen verweisen zugleich darauf, dass mit den jüngsten Preisanstiegen bei Öl und Gas die finanzmarktbasierten Erwartungen weiterer Leitzinserhöhungen wieder gestiegen seien. Eine Anhebung um einen Viertelprozentpunkt im September gelte als "nahezu sicher".

Die EZB hatte den Leitzins bereits im Juni auf 2,25 Prozent nach oben gesetzt. Mit einer Inflationsrate von zuletzt 2,8 Prozent verfehlen die Währungshüter ihre Zielmarke von 2,0 Prozent weiterhin deutlich. Sie wollen vermeiden, dass der vom ⁠wiederaufgeflammten Iran-Krieg angetriebene Anstieg der Energiekosten auf andere Preise übergreift und einen dauerhaften Inflationsschub auslöst.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)