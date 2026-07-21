Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 21.07.2026

onvista · Uhr
Thema: RüstungDividenden-AristokratenE-Mobilität

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 21. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
3MBericht 2. Quartal 2026
BAWAG GROUPBericht 2. Quartal 2026
ChubbBericht 2. Quartal 2026
DanaherBericht 2. Quartal 2026
General MotorsBericht 2. Quartal 2026
HalliburtonBericht 2. Quartal 2026
Interactive BrokersBericht 2. Quartal 2026
Lindt & SprüngliBericht 2. Quartal 2026
Mensch und Maschine SoftwareBericht 2. Quartal 2026
MSCIBericht 2. Quartal 2026
Northrop GrummanBericht 2. Quartal 2026
NovartisBericht 2. Quartal 2026
SteicoBericht 2. Quartal 2026
Var EnergiBericht 2. Quartal 2026
VicorBericht 2. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Novartis
Danaher
3M
BAWAG GROUP
Var Energi
Mensch und Maschine Software
Lindt & Sprüngli
MSCI
Northrop Grumman
Steico
Chubb
Halliburton
Vicor
General Motors
Interactive Brokers

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Fotomontage aus Geldmünzen und Charts
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