Hamburger Robotik-Startup beliefert Militärbasis in den USA

dpa-AFX · Uhr
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HAMBURG (dpa-AFX) - Das Hamburger Küchen-Robotik-Startup GoodBytz baut nach eigener Ankündigung das Geschäft mit der US-Armee aus. Das Unternehmen werde Ende des Sommers ein Küchensystem an die Militärbasis Fort Hood in Texas liefern, heißt es in einer Mitteilung. GoodBytz arbeitet schon länger mit der US-Armee zusammen, so versorgt das Unternehmen seit Herbst vergangenen Jahres in Südkorea stationierte US-Soldaten.

GoodBytz teilte darüber hinaus mit, das US-Militär habe 20 weitere Küchensysteme bestellt. Zu dem Auftragsvolumen und dem Zeitplan der weiteren Auslieferungen machte das Unternehmen keine Angaben.

GoodBytz bietet verschiedene automatisierte Küchenblöcke an, in denen auf Bestellung ein Roboterarm etwa Suppen, Salate und Bowls zubereitet. Ein Mensch muss den Block von außen mit Lebensmitteln befüllen.

Ein ähnliches Küchensystem bietet das Münchner Unternehmen Circus an. Circus teilte jüngst mit, mit der Versorgung ukrainischer Truppen zu beginnen./lkm/DP/zb

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