HHLA senkt Prognose 2026

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Frankfurt, ⁠20. Jul (Reuters) - Der Hamburger Hafenkonzern HHLA senkt seine Umsatz- und Gewinnprognosen für das laufende ‌Jahr. Umbaumaßnahmen zur Automatisierung der Hamburger Containerterminals hätten zu stärkeren ⁠operativen ⁠Beeinträchtigungen geführt als erwartet, teilte das von der Stadt Hamburg und der weltgrößten Reederei MSC kontrollierte ‌Unternehmen am Montag mit. ‌Auch die Auswirkungen des Wintereinbruchs zu Jahresbeginn könne die ⁠HHLA wohl nicht mehr vollständig ‌kompensieren. Für den ⁠Teilkonzern Hafenlogistik wird nunmehr ein weniger starker Umsatzanstieg erwartet, auch das operative ‌Betriebsergebnis (Ebit) soll ⁠mit 135 bis ⁠155 (zuvor: 160 bis 180) Millionen Euro geringer ausfallen als bisher erwartet.

(Bericht von Olaf Brenner, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

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