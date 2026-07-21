IRW-News: HM Exploration Corp.: HM Exploration bestätigt bedeutsame Mineralisierung auf Projekt Lewis Pilleys und durchschneidet 23 m mit 1,2 % Cu, 1,7 % Zn, 10,7 g/t Ag und 0,25 g/t Au

IRW-PRESS: HM Exploration Corp.: HM Exploration bestätigt bedeutsame Mineralisierung auf Projekt Lewis Pilleys und durchschneidet 23 m mit 1,2 % Cu, 1,7 % Zn, 10,7 g/t Ag und 0,25 g/t Au

Vancouver / 21. Juli 2026 / IRW-Press / HM Exploration Corp. (HM Exploration, HM oder das Unternehmen) (CSE: HM) (FWB: X5H) (OTCQB: HMEXF) freut sich, die Analyseergebnisse der ersten sieben (7) von zwölf (12) Bohrlöchern aus dem Phase-1-Bohrprogramm des Unternehmens (das Programm) auf seinem Projekt Lewis Pilleys (das Projekt) in Neufundland, Kanada, bekannt zu geben.

Höhepunkte:

· Erste Analyseergebnisse bestätigen eine bedeutsame polymetallische Mineralisierung sowohl in der oberen als auch in der unteren Sulfidlinse, was das geologische Modell des Unternehmens unterstützt (Abbildung 4). Beide mineralisierten Horizonte sind entlang des Streichens und in Neigungsrichtung weiterhin offen (Abbildung 1).

PI-26-007*

o 23,0 m mit 1,21 % Cu, 1,67 % Zn, 10,67 g/t Ag und 0,25 g/t Au (7,00 bis 30,00 m)

§ Einschließlich 2,03 % Cu, 0,62 % Pb, 2,36 % Zn, 16,35 g/t Ag und 0,38 g/t Au auf 8,18 m (16,00 bis 24,18 m)

o 2,45 % Cu, 1,70 % Zn, 92,20 g/t Ag und 5,89 g/t Au auf 0,66 m (155,31 bis 155,97 m)

o 0,80 % Cu, 0,52 % Zn, 3,67 g/t Ag und 0,21 g/t Au auf 3,45 m (175,85 bis 179,30 m)

PI-26-001*

o 4,47 m mit 1,49 % Cu, 1,04 % Pb, 5,05 % Zn, 19,54 g/t Ag und 0,28 g/t Au (12,09 bis 16,56 m)

§ Einschließlich 4,58 % Cu, 1,60 % Zn, 28,10 g/t Ag und 0,56 g/t Au auf 0,60 m (12,70 bis 13,30 m)

o 0,50 % Cu, 1,20 % Zn, 5,77 g/t Ag und 0,15 g/t Au auf 6,45 m (50,30 bis 56,75 m)

§ Einschließlich 1,38 % Cu, 2,38 % Zn, 13,90 g/t Ag und 0,35 g/t Au auf 0,87 m (54,07 bis 54,94 m)

* Alle gemeldeten Intervalle stellen Bohrlängen dar. Die wahren Mächtigkeiten der mineralisierten Abschnitte sind zurzeit nicht bekannt.

· Elektromagnetische Bohrloch- und Bodenuntersuchungen sowie optische und akustische Televiewer-Untersuchungen werden in Kürze durchgeführt, um die systematische Planung der Phase-2-Bohrungen zu unterstützen und die zusätzlichen Erweiterungen des mineralisierten Systems zu erproben.

· Die Analyseergebnisse für die Bohrlöcher PI-26-008 bis PI-26-012 sind noch ausstehend (siehe Pressemitteilungen vom 29. Juni und 7. Juli 2026 für Informationen darüber, was in diesen Bohrlöchern beobachtet wurde).

Die intensive Mineralisierung, die wir in den ersten sieben Bohrlöchern visuell beobachtet haben, wurde nun durch Laboranalysen bestätigt, einschließlich hochgradiger Intervalle mit Gehalten von bis zu 2,45 % Cu, 5,89 g/t Au und 92,2 g/t Ag in der unteren Linse und äußerst ausgedehnten Intervallen in der oberen Linse, sagte Nick Rodway, CEO von HM Exploration. Diese Analyseergebnisse bestätigen, dass das Projekt Lewis Pilleys ein polymetallisches VMS-System mit hervorragendem Erweiterungspotenzial beherbergt. Da die Analysen für die Bohrlöcher acht bis zwölf noch ausstehend sind, planen wir unsere EM-Untersuchung, um unser Phase-2-Bohrprogramm, das diesen Herbst beginnen soll, systematisch zu konzipieren.

Der Schwerpunkt des Phase-1-Bohrprogramms 2026 lag auf der Bewertung der Kontinuität des mineralisierten Systems unterhalb bekannter Oberflächenvorkommen und entlang des Streichens der Zone Clifford Jones (Bull Road) (die Zone), um das Verständnis des Unternehmens für die geologischen Kontrollfaktoren der Mineralisierung zu verbessern. Die Analyseergebnisse haben bestätigt, dass die obere angepeilte kupferhaltige Debris-Flow-Ablagerung eine bedeutsame Mineralisierung über eine interpretierte Streichenlänge von etwa 60 m innerhalb einer mittels Bohrungen erprobten Länge von insgesamt etwa 135 m in Zonen mit massivem bis halbmassivem Sulfid durch die Bohrlöcher 1 und 2 sowie die Bohrlöcher 5, 6 und 7 enthält (Abbildung 1). Die Analysewerte von Bohrloch 7 bestätigen ebenfalls, dass die untere mineralisierte Sulfidlinse eine bedeutsame Mineralisierung aufweist, die vorwiegend aus massiver bis halbmassiver und in geringem Umfang aus disseminierter Sulfidmineralisierung besteht (Abbildungen 2 und 3). Die Analyseergebnisse bestätigen die geologische Interpretation des Unternehmens, wonach mehrere geschichtete Sulfidlinsen innerhalb des Massivsulfids vulkanischen Ursprungs (VMS) auf dem Projekt vorhanden sind. Sowohl die obere als auch die untere mineralisierte Zone ist entlang des Streichens und in Neigungsrichtung offen.

Die Mineralisierung der oberen Zone ist durch halbmassive bis massive Sulfidfragmente gekennzeichnet, die gebrochen, transportiert und chaotisch mit unterschiedlichen Arten von vulkanischem Gestein vermischt wurden. Die Fragmente reichen von gut gerundet bis eckig, was möglicherweise auf mehrere Transportereignisse und eine Aufarbeitung dieser Fragmente durch moderaten bis distalen Transport vom ursprünglichen Ablagerungsort hinweist. Die Quelle des Materials ist Interpretationen zufolge sehr nahe und wird möglicherweise durch ein Stockwork-Erzgangsystem unterstützt, das die Feeder-Zone der Mineralisierung darstellt.

Die Mineralisierung der unteren Zone ist durch massivere und kohärentere Sulfidfragmente mit geringerer Rundung und Bruchbildung als in der oberen Zone gekennzeichnet. Der intaktere Charakter dieser Fragmente liefert Hinweise darauf, dass die neue untere mineralisierte Sulfidlinse abgelagerten Schutt darstellen könnte, der näher am ursprünglichen hydrothermalen Schlot abgelagert wurde (Abbildung 4).

Bedeutsame Analyseergebnisse von den ersten sieben Bohrlöchern des Phase-1-Bohrprogramms sind unten in Tabelle 1 zu finden.

Tabelle 1: Bedeutsame Analyseergebnisse des Phase-1-Bohrprogramms in der Zone Clifford Jones (Bull Road). (NSV - keine bedeutsamen Werte)

Zone Clifford Jones (Bull Road) - Bedeutende Analyseergebnisse*

Bohrloch-ID Von (m) Bis (m) Länge (m) Cu % Pb % Zn % Ag g/t Au g/t

PI-26-001 12,09 16,56 4,47 1,49 1,04 5,05 19,54 0,28

einschl. 12,70 13,30 0,60 4,58 0,19 1,60 28,10 0,56

einschl. 14,20 14,92 0,72 1,96 3,14 18,40 44,60 0,30

und 50,30 56,75 6,45 0,50 0,29 1,20 5,77 0,15

einschl. 54,07 54,94 0,87 1,38 0,44 2,38 13,90 0,35

PI-26-002 11,10 16,20 5,10 0,42 0,08 0,59 4,61 0,19

einschl. 14,00 15,00 1,00 0,89 0,09 0,91 6,70 0,26

PI-26-003 NSV

PI-26-004 16,48 16,78 0,30 0,22 0,04 0,03 2,20 0,12

PI-26-005 14,00 18,00 4,00 0,59 0,20 0,66 11,34 0,18

einschl. 16,33 17,26 0,93 1,85 0,37 1,21 36,70 0,47

und 28,00 45,97 17,97 0,34 0,13 0,69 4,59 0,12

einschl. 35,30 43,49 8,19 0,49 0,20 1,05 6,84 0,18

und 257,44 257,74 0,30 0,04 0,04 0,14 3,90 0,52

PI-26-006 11,43 13,14 1,71 0,57 0,37 1,21 8,56 0,19

und 24,98 27,16 2,18 0,18 0,06 0,22 2,66 0,08

PI-26-007 7,00 30,00 23,00 1,21 0,38 1,67 10,67 0,25

einschl. 16,00 24,18 8,18 2,03 0,62 2,36 16,35 0,38

und 155,31 155,97 0,66 2,45 0,01 1,70 92,20 5,89

und 175,85 179,30 3,45 0,80 0,05 0,52 3,67 0,21

einschl. 178,00 179,00 1,00 1,08 0,09 0,97 4,70 0,29

* Alle angegebenen Abschnitte beziehen sich auf die Bohrlängen. Die wahren Mächtigkeiten der mineralisierten Abschnitte sind derzeit nicht bekannt.

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Abbildung 1: Lageplan der Diamantbohrungen 2026 in der Zone Clifford Jones (Bull Road). Zurzeit ist die Mineralisierung der oberen Linse (UL) und der unteren Linse (LL) entlang des Streichens und in der Tiefe weiterhin offen. Die Mineralisierung der oberen Linse wurde über eine Streichenlänge von etwa 60 m innerhalb einer mittels Bohrungen erprobten Länge von insgesamt etwa 135 m in Zonen mit massivem bis halbmassivem Sulfid durch die Bohrlöcher 1 und 2 sowie die Bohrlöcher 5, 6 und 7 bestätigt. Kleine rote Scheiben repräsentieren visuell erfasste mineralisierte Zonen (Analysen noch ausstehend). Einschließlich-Analysewerte sind in der Farbskala der Abbildung nicht dargestellt.

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Abbildung 2: Schrägansicht der im Jahr 2026 abgeschlossenen Phase-1-Bohrungen in der Zone Clifford Jones (Bull Road). Kleine rote Scheiben repräsentieren visuell erfasste mineralisierte Zonen (Analysen noch ausstehend). Einschließlich-Analysewerte sind in der Farbskala der Abbildung nicht dargestellt.

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Abbildung 3: Querschnitt von Bohrloch PI-26-007 (Blickrichtung Norden) mit ausgewählten bedeutsamen mineralisierten Abschnitten und entsprechenden Bohrkernfotos. Im Bohrquerschnitt repräsentieren kleine rote Scheiben visuell erfasste mineralisierte Zonen (Analysen noch ausstehend).

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Abbildung 4: Konzeptionelles Modell der VMS-Mineralisierung und der möglichen Lage verschiedener Mineralisierungsarten innerhalb des Systems. Die in der Zone Clifford Jones (Bull Road) durchteufte Mineralisierung scheint von der Quelle transportiert worden zu sein; die Kantigkeit der Massivsulfidklasten könnte jedoch auf eine begrenzte Transportentfernung vom Ursprungsschlot hindeuten (modifiziert nach Kirkham und Thurlow, 1987).

Tabelle 2: Angaben zu den Standorten der Bohrungen 2026; Koordinaten in NAD83 - Zone 21N angegeben.

Bohrloch-ID Easting Northing Azimuth Neigung Tiefe (m) Stand der Analyse

PI-26-001 593296 5485437 255 -45 187,00 hierin berichtet

PI-26-002 593269 5485422 75 -45 199,00 hierin berichtet

PI-26-003 593269 5485422 75 -65 199,00 hierin berichtet

PI-26-004 593269 5485422 90 -45 151,00 hierin berichtet

PI-26-005 593281 5485460 255 -45 352,00 hierin berichtet

PI-26-006 593281 5485460 255 -65 133,00 hierin berichtet

PI-26-007 593264 5485472 255 -45 191,27 hierin berichtet

PI-26-008 593264 5485472 255 -60 220,00 ausstehend

PI-26-009 593243 5485492 260 -45 341,60 ausstehend

PI-26-010 593243 5485492 260 -60 259,00 ausstehend

PI-26-011 593213 5485522 260 -50 253,00 ausstehend

PI-26-012 593213 5485522 235 -45 262,00 ausstehend

Geologie und Mineralisierung

Das Projekt befindet sich innerhalb der Subzone Notre Dame der tektonostratigrafischen Zone Dunnage. Bemerkenswert ist, dass der größte Teil des Projekts von ordovizischen submarinen Vulkangesteinen der Gruppe Roberts Arm unterlagert wird, die regional als Teil einer vollentwickelten Inselbogenabfolge identifiziert wird, die als Gürtel Buchans-Roberts Arm bezeichnet wird und die auch die historische Mine Buchans beherbergt (nach Dunning et al., 1987). Die Mineralisierung tritt in Form von Lagerstätten mit niedrigem Gehalt (Spencers Dock), mittlerem Gehalt (Old Mines) und hohem Gehalt (Zone 3B/Clifford Jones) auf, die sowohl dem Typ der Verdrängungsmineralisierung unter dem Meeresboden als auch dem exhalativen Typ zuzuordnen sind. Die Lagerstätten werden häufig von ausgedehnten Zonen mit Chloritisierung, Serizitisierung, Verkieselung, K-Feldspat- und Epidotalteration flankiert, wie sie oft in bimodalen felsischen VMS-Systemen zu beobachten sind. Das Gebiet Spencers Dock weist eine Serizitisierung/Verkieselung auf, deren Intensität in der Nähe mineralisierter Zonen im Allgemeinen zunimmt, während die Gebiete 3B/Old Mine eine Serizitisierung/Verkieselung aufweisen, die zwar reichlich vorhanden, aber weniger weit verbreitet ist und in der Nähe mineralisierter Zonen eine höhere Intensität aufweist (nach Kerr, 1996).

VMS-Lagerstätten sind eine weltweit bedeutende Quelle für Kupfer, Zink, Blei, Silber und Gold. Die Geologie des Projekts weist wesentliche Gemeinsamkeiten mit bekannten VMS-Distrikten in Neufundland auf, darunter die ehemals produzierenden Minen Buchans, Ming und Rambler, was das Explorationspotenzial des Projekts untermauert.

Über das Projekt Lewis Pilleys

Das Projekt ist über den Straßenweg erreichbar und liegt rund fünfundzwanzig (25) km östlich der Stadt Springdale, etwa fünfundfünfzig (55) km südöstlich des von Firefly Metals betriebenen Projekts Green Bay sowie ungefähr einhundertfünfzig (150) km über Hauptverkehrswege von der Pine Cove Mill und dem Hafen entfernt (Abbildung 5).

Das Projekt kann auf eine lange Geschichte des Bergbaus und der Exploration zurückblicken, die bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurückreicht, als die Pilleys Island Pyrite Company Ltd. etwa 450.000 Tonnen massives pyritisches Erz aus der Pilleys Island Mine-Old Mines gefördert hat (Kerr, 1996).

Auf dem Projekt findet sich eine Ansammlung von VMS-Systemen und Prospektionsgebiete, die nachweislich über hochgradige Zn-Pb-Cu-Ag+/-Au-Abschnitte verfügen. Die Mineralisierung ist gewöhnlich vom bimodalen-felsischen VMS-Typ und weist sowohl massive Sulfide als auch Sulfid-Klasten-Brekzien auf (Thurlow, 1996). Das geologische Umfeld ist direkt vergleichbar mit dem Buchans Camp (Thurlow, 1996) und das Vorkommen von Sulfid-Klasten-Brekzien bietet einen deutlichen Vektor in Richtung nahegelegener Massivsulfidlinsen.

Der Großteil der historischen Vorkommen, die sich innerhalb des Projekts befinden, wurde noch nicht systematisch erkundet. Viele der historischen Bohrlöcher waren relativ flach und wurden vertikal niedergebracht, was die geologischen Kenntnisse zu den Ausmaßen der zugrunde liegenden Lithologie und Mineralisierung einschränkt. Es werden Arbeiten zur Bestätigung der historischen Analyseergebnisse und der Erhebung neuer Daten aus den Vorkommen 3B-Zone, Clifford Jones (Bull Road) Extension, Bouzanne Shaft, Henderson, Mansfield und Pilleys Cove geplant.

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Abbildung 5: Regionalkarte von Neufundland mit der Lage des Projekts sowie weiterer bedeutender Mineralexplorations- und Bergbauprojekte in Neufundland - Kanada.

Probenahme, Aufbereitung und Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Standorte der Bohrlöcher wurden mit einem tragbaren GPS-Gerät (NAD83-Zone 21N) bestimmt, und die Bohranlage wurde mithilfe eines Reflex TN-14-Gyrokompass-Ausrichtungsgeräts ausgerichtet. Alle Proben erhalten eine eindeutige Proben-Kennung und -Nummer und werden direkt an Eastern Analytical Ltd. (403 Little Bay Road, Springdale, NL) versandt, ein kommerzielles Labor, das nach ISO/IEC 17025 akkreditiert und völlig unabhängig vom Unternehmen ist. Zu den Analysemethoden gehören ICP-OES (34 Elemente) mit Vier-Säuren-Aufschluss, Au-Brandprobe (30 g) mit abschließendem AA-Verfahren sowie Erzgehaltsbestimmung (Mehrsäureaufschluss) mit abschließendem AA-Verfahren. Das Unternehmen fügt im Rahmen seiner standardmäßigen QA/QC-Verfahren Standard-, Blind- und Doppelproben ein.

Offenlegung gemäß National Instrument 43-101

Nicholas Rodway, P.Geo, (Lizenz # 46541) (Berufszulassung # 1000359) ist CEO und Direktor des Unternehmens und die qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Herr Rodway hat die Erstellung dieser Mitteilung überwacht und ihren technischen Inhalt verifiziert und genehmigt. Die Verifizierung umfasste eine Prüfung der Bohrprotokolle, Probenetiketten, Chain-of-Custody-Verfahren und Analyseprotokolle. Während des Verifizierungsprozesses wurden keine Einschränkungen festgestellt.

Quellenangaben

Dunning, G.R., Kean, B.F., Thurlow, J.G and Swinden, H.S. (1987): Geochronology of the Buchans, Roberts Arm and Victoria Lake Groups and Mansfield Cove Complex, Newfoundland. Canadian Journal of Earth Sciences, Volume 24, Seiten 1175-1184.

Kerr, A. (1996) New perspectives on the stratigraphy, volcanology, and structure of the island-arc volcanic rocks in the Ordovician Roberts Arm Group, Notre Dame Bay. In Current Research, Newfoundland Department of Natural Resources, Geological Survey, Report 96-1, Seiten 283-310.

Thurlow, J.G (1996): Geology of a newly discovered cluster of blind massive sulphide deposits, Pilleys Island, central Newfoundland. In Current Research, Newfoundland Department of Natural Resources, Geological Survey, Report 96-1, Seiten 181- 189.

Über HM Exploration Corp.

Das Augenmerk des Unternehmens ist derzeit auf die Weiterentwicklung seines Projekts Lewis Pilleys in Neufundland gerichtet. Das Projekt erstreckt sich über eine Fläche von rund 60,25 km2 und beherbergt eine Ansammlung von vulkanogenen Massivsulfid-(VMS)-Systemen sowie die historische Mine Pilleys Island (Produktion von ca. 450.000 Tonnen Erz gegen Ende des 19. Jahrhunderts). Historische Bohrungen in der 3B-Zone lieferten bedeutende Abschnitte, einschließlich 16,77 m mit 1,84 % Cu sowie 3,05 m mit 5,03 % Zn und 1,02 g/t Au (Au Pell, 1989). Das geologische Umfeld ist direkt mit dem ertragreichen Buchans Camp vergleichbar; das Projekt weist mehrere unzureichend erkundete Vorkommen auf und bietet ein großes Potenzial für neue Entdeckungen.

Das Unternehmen hält zudem 100 % der Anteile und Rechte am Projekt Devils Den, einem im Explorationsstadium befindlichen Projekt, das aus zwei zusammenhängenden Mineralkonzessionen mit rund 3.200 Hektar Grundfläche westlich von Port Alberni auf Vancouver Island (British Columbia) besteht. Im Rahmen von Explorationsarbeiten im Jahr 2022 wurden vier geochemische Raster etabliert, um eine mögliche verborgene Mineralisierung zu ermitteln, wobei mehrere hochgradige Vorkommen unter anderem mit Kupferwerten von bis zu 4,68 % an der Oberfläche entdeckt wurden (NI 43-101-konformer technischer Bericht zu Devils Den, November 2022). Die Phase-1-Explorationsarbeiten im Jahr 2025 umfassten hochauflösende drohnengestützte Vermessungen der Magnetfeldstärke und ein lithogeochemisches Programm. Dabei wurden neue strukturelle Ziele und Zonen mit erhöhten geochemischen Kupfer-, Zink- und Nickelwerten ermittelt. Im Projektgebiet befinden sich mehrere historische Stollen mit hochgradigen Oberflächenvorkommen, in denen noch keine Bohrungen stattgefunden haben. Nach Ansicht von HM besteht aufgrund des Mangels an hinreichenden modernen Explorationsarbeiten ein bedeutendes Entdeckungspotenzial.

HM Exploration engagiert sich für den Einsatz moderner Explorationstechniken in seinen Projekten, um einen Wert in kanadischen Bergbaurevieren zu erschließen, die in der Vergangenheit nur unzureichend erkundet wurden.

Im Namen des Board of Directors

HM EXPLORATION CORP.

Nicholas Rodway

President & CEO

Tel: 604.681.1568

info@hmexploration.com

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