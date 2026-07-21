IRW-News: North American Niobium and Critical Minerals Corp.: Analyseergebnisse bestätigen eine Niobmineralisierung in Bohrloch 7 NIOB auf Seigneurie

IRW-PRESS: North American Niobium and Critical Minerals Corp.: Analyseergebnisse bestätigen eine Niobmineralisierung in Bohrloch 7 NIOB auf Seigneurie

Die endgültigen Analyseergebnisse des Bohrlochs lieferten 842,3 ppm und 453 ppm Nioboxid auf 10 bzw. 7,3 Metern sowie 2.701,7 ppm Kupfer auf 3 Metern

Vancouver, British Columbia - 21. Juli 2026 / IRW-Press / North American Niobium and Critical Minerals Corp. (CSE: NIOB) (FWB: KS82.F) (OTCQB: NIOMF) (NIOB oder das Unternehmen) hat nun ein vollständiges Bild des Bohrlochs SGN-2026-007 auf seinem Projekt Seigneurie. Die endgültigen Analyseergebnisse zeigen Nioboxidgehalte, die jenen in SGN-2026-003 ähneln, aber auf einem Abschnitt auftreten, der mehr als doppelt so lang ist. Zudem konnte ein unerwarteter Kupferabschnitt von drei Metern festgestellt werden.

Wir erhalten weiterhin Ergebnisse, die uns ein Verständnis des wirtschaftlichen Potenzials von Seigneurie vermitteln, so Murray Nye, Chief Executive Officer von NIOB. Die Niobabschnitte entsprechen den Abschnitten, die wir am 3. Juli gemeldet haben, und die tiefer im Bohrloch liegende Kupferzone bietet eine unerwartete Dimension. In diesem frühen Stadium sagt der Gehalt nicht alles aus, ausschlaggebend sind die Verteilung von Niob, Kupfer und Seltenerdmetallen und ihre Wirtsminerale, und genau diese Arbeit liegt nun vor uns.

Highlights aus SGN-2026-007:

- Nioboxid (Nb2O5): 10 m von 128,00 m bis 138,00 m mit durchschnittlich 842,3 ppm und 7,3 m von 12,00 m bis 19,30 m mit durchschnittlich 453 ppm

- Kupfer (Cu): 3 m von 216,50 m bis 219,50 m mit durchschnittlich 2.701,7 ppm, nahezu ein Dreifaches des in Bohrloch SGN-2026-003 ermittelten Kupfergehalts

- Nächste Schritte: eine automatisierte mineralogische (TIMA) Untersuchung, um die Wirtsminerale der wirtschaftlich interessanten Niob- und Seltenerdmineralisierung zu identifizieren, während das Unternehmen die Exploration auf seinem umfassenden Portfolio in Québec vorantreibt, um die aussichtsreichsten vorrangigen Ziele zu ermitteln.

Eingehende Erörterung

Das Projekt Seigneurie von NIOB befindet sich in der Grenville Province in Québec, die für ihr Vorkommen einer Vielzahl von Seltenerdmetallen und kritischen Mineralen bekannt ist. Dies ist das erste Mal, dass ein Unternehmen das Pegmatitsystem bei Seigneurie anhand eines systematischen Bohrprogramms auf Seltenerdmetalle oder Niob erprobt.

Die in diesem Bohrloch ermittelten Nb2O5-Zonen entsprechen den Dysprosiumoxid-/HREO-Abschnitten, die in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 3. Juli 2026 gemeldet wurden. Es besteht wahrscheinlich eine Korrelation zwischen dem Vorkommen von Niob und Yttrium, einem vorherrschenden HREO-Element; die geplante mineralogische Analyse wird die Wirtsminerale dieser Mineralisierung bestimmen. Diese Ergebnisse ergänzen die höhergradig mineralisierten Abschnitte in Bohrloch SGN-2026-003, das etwa 950 m westlich von SGN-2026-007 liegt.

Der Kupferabschnitt befindet sich in größerer Tiefe im Bohrloch, unweit des Kontakts des Pegmatits mit Amphibolitgestein.

Die zusammengesetzten Abschnitte wurden als längengewichtete Durchschnitte bei Cutoff-Werten von 400 ppm Nb2O5 und 500 ppm Cu berechnet, wobei die Abschnittsgrenzen auf oder über dem Cutoff-Gehalt lagen und die maximale interne Verwässerung 4 Meter betrug. Die Nioboxidwerte wurden von den elementaren Laboranalysewerten unter Verwendung stöchiometrischer Standard-Umrechnungsfaktoren abgeleitet. Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um Kernlängen (entlang des Bohrlochs). Die wahren Mächtigkeiten wurden noch nicht bestimmt.

Abbildung 1: Vertikaler Querschnitt durch Bohrloch SGN-2026-007 (Blick nach Westen) auf dem Projekt Seigneurie, der die Nioboxidzonen (12,00 bis 19,30 m und 128,00 bis 138,00 m), die Kupferzone (216,50 bis 219,50 m), die Verteilung der zusammengesetzten Nb2O5- und Cu-Abschnitte im Bohrloch und die Standorte der Proben an der Oberfläche zeigt.

20260716_NIOB_DE_Prcom.001

Tabelle 1: Zusammengesetzte Analyseergebnisse für Nioboxid (Nb2O5) und beste Abschnitte aus Bohrloch SGN-2026-007.

von (m) bis (m) Länge (m) NbO (ppm)

12,0 19,3 7,3 453,0

-einschl. 12,0 12,9 0,9 709,5

-einschl. 12,9 14,3 1,4 776,8

128,0 138,0 10,0 842,3

-einschl. 128,0 129,0 1,0 1.009,9

-einschl. 129,0 130,0 1,0 1.082,9

-einschl. 130,0 131,0 1,0 772,5

-einschl. 131,0 132,0 1,0 1.095,8

-einschl. 132,0 132,6 0,6 835,4

-einschl. 132,6 133,1 0,5 726,7

-einschl. 136,5 137,0 0,5 1.287,5

-einschl. 137,0 138,0 1,0 2.028,4

Tabelle 2: Zusammengesetzte Analyseergebnisse für Kupfer (Cu) und beste Abschnitte aus Bohrloch SGN-2026-007.

von (m) bis (m) Länge (m) Cu (ppm)

216,5 219,5 3,0 2.701,7

-einschl. 216,5 217,5 1,0 7.332,0

-einschl. 218,8 219,5 0,7 1.006,0

Bohrungen und geologischer Kontext

Bohrloch SGN-2026-007 wurde mit den Koordinaten 481680E/5382081N, UTM NAD83 Zone 18 angelegt und in einem Azimut von 0° und einer Neigung von 45° bis in eine Gesamttiefe von rund 290 m niedergebracht.

Das Bohrloch durchteufte einen Abschnitt von ca. 105,45 Metern (63,85 bis 169,3 m Bohrkernlänge) mit rosafarbenem bis rotem, von K-Feldspat dominiertem Pegmatit mit 15 bis 20 % Rauchquarz und Ti-Magnetit. Radiometrische Messungen mit einem Handgerät ergaben innerhalb des Pegmatits bis zu 1.400 Zählimpulse pro Sekunde (nur indikativ, keine Gehaltsmessung).

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Die Proben wurden bei SGS Canada Inc. zur Analyse eingereicht. Die Gehalte an Seltenerdmetallen wurden mittels ICP-MS nach Natriumperoxidaufschluss (SGS-Methode GE_IMS91A50) bestimmt, Niob mittels Schmelztabletten-XRF (Methode GO_XRF72NB) und Kupfer mittels Natriumperoxidaufschluss, Salpetersäureaufschluss und ICP-AES (Methode GE_ICP91A50).

Die Qualitätskontrolle umfasste zertifizierte Referenzmaterialien, Blindproben und Feldduplikate, die in den Probenstrom eingebracht wurden (etwa 13 % der eingereichten Proben). Bei den gemeldeten Proben handelt es sich um Halbkerne der Größe NQ, die entlang der Kernachse geteilt und über Abschnitte von etwa 0,5 bis 1,0 m beprobt wurden. Die verbleibenden Halbkerne wurden als Referenz aufbewahrt.

Die durchschnittliche Kernausbeute aus den mineralisierten Abschnitten lag bei etwa 90 % und beeinträchtigt die Repräsentativität der Proben nicht wesentlich.

SGS Canada Inc. ist vom Unternehmen unabhängig und betreibt in Val-dOr, Québec ein nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes Analyselabor.

Nächste Schritte

Im nächsten Schritt wird das Unternehmen eine mineralogische Analyse durchführen, um das wirtschaftliche Potenzial von Seigneurie besser zu verstehen:

1. Abschluss der automatisierten mineralogischen (TIMA) Untersuchung zur Bestimmung der Wirtsminerale und der mineralogischen Bindungsform (Deportment) der Seltenerdmetalle und des Niobs.

2. Abschluss einer anschließenden Analyse mittels Laserablation-ICP-MS oder Elektronen-Mikrosonde, sollten die REE-haltigen Minerale nicht durch TIMA identifiziert werden können.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt. Clyde McMillan, P.Geo., Berater des Unternehmens und qualifizierte Person gemäß NI 43-101, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und freigegeben.

Die qualifizierte Person hat die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Daten überprüft, indem sie die Analysezertifikate von SGS Canada Inc. sowie die Qualitätskontrollergebnisse des Unternehmens geprüft und die gemeldeten Werte mit den Laborzertifikaten abgeglichen hat. Es wurden keine Einschränkungen bei der Datenüberprüfung festgestellt. Die Ergebnisse für rund 5 % der QA/QC-Proben werden noch überprüft.

ÜBER NORTH AMERICAN NIOBIUM AND CRITICAL MINERALS CORP.

North American Niobium and Critical Minerals Corp. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Assets mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca in British Columbia und ein Landpaket mit Distriktgröße mit einer Fläche von 29.936 Hektar in der Grenville Province in Quebec. Die Konzessionsgebiete in Quebec beherbergen Vorkommen von Seltenerdmetallen, Niob und Nickel-Kupfer und dehnen das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS:

Murray Nye

Chief Executive Officer

info@northamericanniobium.com

+1 (647) 984-4204

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse, Ergebnisse, Resultate oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet, vorhersieht oder beabsichtigt, oder die anderweitig die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern und Ausdrücken wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, Strategie, Ziel und ähnlichen Ausdrücken oder Aussagen gekennzeichnet, wonach Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden, würden, können, könnten oder sollten.

Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem: (i) der Abschluss, der Zeitplan und die Ergebnisse der automatisierten mineralogischen Untersuchung (TIMA) sowie deren Auswirkungen auf das Vorkommen von Niob und Seltenen Erden; (ii) die mögliche Durchführung von Folgeanalysen mittels Laserablation-ICP-MS oder Elektronenmikrosondenanalyse, falls die Seltenerd-haltigen Mineralien durch TIMA nicht identifiziert werden können; (iii) die Absicht des Unternehmens, die Exploration in seinem gesamten Portfolio in Québec voranzutreiben und Niob- sowie Seltenerdzielgebiete zu priorisieren; und (iv) Erwartungen hinsichtlich der Märkte für Seltene Erden, Niob und Kupfer. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Plänen, Absichten, Erwartungen und Überzeugungen des Unternehmens und unterliegen Annahmen, darunter der Annahme, dass die Explorationsergebnisse das Potenzial der Liegenschaften weiterhin untermauern werden.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, stellen diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse dar, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, gehören unter anderem: Analyseergebnisse, mineralogische und metallurgische Ergebnisse, die von den Erwartungen oder von Feldbeobachtungen abweichen; der Zeitpunkt und der Erhalt von Laborergebnissen; die der Mineralexploration innewohnende Unsicherheit; Veränderungen der Rohstoffpreise und Marktbedingungen, einschließlich der Preise für Seltene Erden und Niob; die Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Konditionen; allgemeine wirtschaftliche, geschäftliche und politische Rahmenbedingungen; Umwelt- und Betriebsrisiken; Änderungen staatlicher Vorschriften oder Richtlinien; sowie der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung. Weitere Informationen zu Risiken und Ungewissheiten finden sich in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse darstellen und man sich nicht in unangemessener Weise auf sie verlassen sollte. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen sowie den zu diesem Zeitpunkt geltenden Einschätzungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85191

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85191&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA65704Y1079

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.