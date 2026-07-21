IRW-News: Star Copper Corp. : Star Copper schließt die ersten vier Bohrlöcher ab und treibt damit seine distriktweite Entdeckungsstrategie voran

IRW-PRESS: Star Copper Corp. : Star Copper schließt die ersten vier Bohrlöcher ab und treibt damit seine distriktweite Entdeckungsstrategie voran

- Das Unternehmen geht von einer einzelnen Entdeckung zur systematischen Bestätigung des distriktweiten Explorationsmodells über

Vancouver, British Columbia /20. Juli 2026 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) |(OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) (Star Copper oder das Unternehmen), ein auf kritische Minerale spezialisiertes Explorations- und Erschließungsunternehmen, freut sich, über den aktuellen Stand des laufenden Diamantbohrprogramms 2026 auf seinem Vorzeigeprojekt Star in der bekannten Region Golden Triangle in British Columbia zu informieren.

Im Rahmen der vollständig finanzierten Explorationskampagne 2026 von Star Copper wird das distriktweite Explorationsmodell weiter bestätigt, wobei mit den ersten vier Bohrlöchern die Satelliten-Porphyrzentren rund um die etablierte Entdeckung Star Main erstmals systematisch durch Bohrungen getestet werden. In den Bohrlöchern wurde eine visuell bedeutsame porphyrische Kupfermineralisierung in allen drei vorrangigen Zielen bei Star East, Star North und Copper Creek erfolgreich durchteuft (den Lageplan finden Sie in Abbildung 1).

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Abbildung 1 - Karte des Bohrprogramms mit dem nach Nordwesten streichenden Trend, unerprobten Zielen und den bislang absolvierten Bohrlöchern. Star Copper, 2026.

Das Ziel des aktuellen Programms besteht darin, das breitere Kupfer-Gold-Potenzial des Konzessionsgebiets zu bewerten. Es wurden vier Bohrlöcher niedergebracht und alle Proben wurden bei ACT Labs zur geochemischen Analyse eingereicht.

Tabelle 1 - Standortangaben zu den Bohrlöchern 2026 bei Star East, Star North und Copper Creek auf dem Projekt Star:

BOHRLOCH-NR. UTM_O UTM_N HÖHENLAGE (m) AZIMUT NEIGUNG ZIELTIEFE (m)

CC-26-002 341946 6456473 1092 45 -50 279

CC-26-003 341592 6456817 1086 220 -50 306

SN-26-002 341018 6459413 1207 105 -50 246

SE-2026-001 340858 6457758 1193 100 -60 230,6

Highlights

- 4 Bohrlöcher über insgesamt 1.054 m im Rahmen des geplanten, vollständig finanzierten 15.000 m umfassenden Bohrprogramms 2026 niedergebracht

- Ausgeprägte porphyrische Mineralisierung bei Star East und North durchteuft

- Copper Creek liefert weiterhin eine sichtbare Mineralisierung in Entdeckungsbohrungen

- Proben zur Analyse eingesandt

Darryl Jones, CEO des Unternehmens, sagt dazu: Unser Ziel für 2026 besteht darin, von einer einzelnen Entdeckung zur systematischen Erprobung der breiteren Mineralvorkommen auf dem gesamten Konzessionsgebiet Star überzugehen. Die Durchörterung einer visuell bedeutsamen porphyrischen Mineralisierung in drei verteilten primären Zielen ist ein wichtiger Meilenstein, der unser distriktweites Explorationsmodell zunehmend bestätigt. Während wir auf die Analyseergebnisse warten, bestärkt uns die in jedem dieser Zielgebiete beobachtete Kontinuität der Alteration, der Sulfidmineralisierung und der porphyrtypischen Gangbildung in der Annahme, dass wir auf dem gesamten Konzessionsgebiet mehrere mineralisierte Zentren definieren. Jedes Bohrloch erweitert unser Verständnis eines unserer Ansicht nach aufstrebenden Kupfer-Gold-Distrikts in einem von Kanadas führenden Porphyrgürteln.

Star East

Das erste Bohrloch bei Star East, SE-26-001, durchteufte eine in einer stark alterierten Intrusion lagernde durchgängige porphyrische Kupfermineralisierung auf mehr als 160 Metern. Sichtbarer Chalkopyrit tritt in mehreren mineralisierten Abschnitten als Einsprengungen, Quarz-Sulfid-Äderchen und lokalisierte Sulfidansammlungen in Zusammenhang mit einer durchdringenden Kali-, Chlorit-Epidot- und Magnetitalteration auf. Der stärkste durchgängige Abschnitt wurde zwischen 84,6 und 88,5 Metern Tiefe durchteuft, wo bis zu 1 % sichtbarer Chalkopyrit mit rund 7 % Pyrit in eingesprengten und aderngebundenen Sulfiden auftritt. Ein lokalisierter halbmassiver Sulfidabschnitt in 44,4 Meter Tiefe enthält bis zu 25 % Pyrit mit dazugehörigem Chalkopyrit und Kali-Feldspar-Alteration, was eine lokalisierte strukturelle Aufwertung innerhalb des mineralisierten Systems nahelegt. Die Kontinuität der Chalkopyritmineralisierung im gesamten Bohrloch weist darauf hin, dass Star East ein großes, fruchtbares, hydrothermales System beherbergt, das eine zusätzliche Mineralisierung unterstützen kann.

Star North

Bohrloch SN-26-002 durchteufte eine durchgängige porphyrische Kupfermineralisierung auf etwa 180 Metern, was den Umfang und die Kontinuität des hydrothermalen Systems bei Star North bestätigt. In mehreren mineralisierten Abschnitten tritt sichtbarer Chalkopyrit als Einsprengungen, Quarz-Epidot-Äderchen und lokalisierte sulfidreiche Brekzien in einer Intrusion mit ausgeprägter Kalialteration auf. Die stärkste durchgängige Mineralisierung tritt zwischen 146,4 und 153,0 Metern auf, während die strukturell kontrollierten sulfidreichen Brekzien zwischen 199,0 und 202,0 Metern Tiefe auf eine lokalisierte Aufwertung des mineralisierten Systems hindeuten. Die breite Verteilung von Chalkopyrit zeigt zusammen mit der durchdringenden Kalialteration und den gut ausgebildeten Quarz-Sulfid-Stockwork-Erzgängen, dass bei Star North ein weiteres robustes porphyrisches Kupfersystem durchteuft wurde, das Potenzial hat, eine ausgeprägtere Mineralisierung zu beherbergen.

Copper Creek

Copper Creek erweist sich weiterhin als eines der spannendsten Entdeckungsziele des Unternehmens.

In Bohrloch CC-26-002 wurde die bislang visuell ausgeprägteste Mineralisierung durchteuft, wobei eine porphyrische Kupfermineralisierung auf mehr als 200 Metern durchschnitten wurde, die sich durch in Einsprengungen, Stockwork-Äderchen und sulfidreichen Brekzien lagernden reichhaltigen Chalkopyrit auszeichnet. Der mineralisierte Hauptabschnitt erstreckt sich von 140,5 bis 151,0 Meter Tiefe, wo eine durchgängige Chalkopyritmineralisierung in einer Intrusion mit ausgeprägter Serizitalteration auftritt; zusätzliche sulfidreiche Abschnitte treten zwischen 168,0 und 173,4 Metern bzw. 231,0 und 232,0 Metern auf.

Das Anschlussbohrloch CC-26-003 durchteufte ein breites hydrothermales Alterationssystem mit einer durchgängigen Chalkopyritmineralisierung von etwa 88 Metern bis zum Ende des Bohrlochs. Die Kupfermineralisierung steht in engem Zusammenhang mit einer zunehmend intensiven Kalialteration, was nahelegt, dass das Bohrloch bis zum Ende in einem aktiven Porphyrsystem verblieben ist und sich möglicherweise einem ausgeprägteren mineralisierten Kern näherte.

Distriktweite Explorationsstrategie

Die ersten vier Bohrlöcher des Explorationsprogramms 2026 haben nun eine porphyrische Kupfermineralisierung in den Zielen Star East, Star North und Copper Creek bestätigt, was die Interpretation von Star Copper weiter stützt, dass das Projekt Star mehrere mineralisierte Zentren rund um die etablierte Entdeckung Star Main beherbergt. Diese Ergebnisse bestätigen das integrierte Explorationsmodell des Unternehmens, in das Daten aus Messungen mittels induzierter Polarisation, magnetischen Flugvermessungen, geochemischen Untersuchungen, strukturellen Interpretationen und historischen Explorationsarbeiten eingeflossen sind, um neue Porphyrzentren auf dem Konzessionsgebiet zu identifizieren.

Die Analyseergebnisse der abgeschlossenen Bohrlöcher werden zur Priorisierung der Anschlussbohrungen im Rahmen der weiteren Umsetzung der distriktweiten Explorationsstrategie durch Star Copper verwendet. Nachdem mittlerweile das Vorkommen mehrerer mineralisierter Systeme auf dem Konzessionsgebiet bestätigt wurde, hat das Projekt Star nach Auffassung des Unternehmens das Potenzial, sich über eine einzelne Porphyrentdeckung hinaus zu einem bedeutenden Kupfer-Gold-Distrikt im Golden Triangle in British Columbia zu entwickeln.

Qualifizierte Person

Jeremy Hanson, P. Geo., eine qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Auftragnehmer des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung und den Ausbau von großflächigen Kupfer-Gold-Systemen in British Columbia gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt Star des Unternehmens befindet sich im ertragreichen Golden Triangle in British Columbia, beherbergt mehrere hochprioritäre Zielgebiete und weist geologische Eigenschaften auf, die bedeutenden Porphyr-Kupferlagerstätten entsprechen (sehen Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an). Das Projekt verfügt über mehrere porphyrische Kupfer-Gold-Ziele wie Star Main, Star North, East & West, Copper Creek und Copperline. Beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen haben eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen einschließlich Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, seine neu erworbenen Projekte Indata und Zymo durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Dort können Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ ansehen und sich für kostenlose News-Alerts unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ anmelden oder folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Zusätzliche Informationen bezüglich des Projekts, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

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