IRW-News: Trinity One Metals Ltd.: Trinity One Metals identifiziert historische hochgradige Silberabschnitte auf Silver-1, einschließlich 2,60 m mit 1.240 g/t Silber

IRW-PRESS: Trinity One Metals Ltd.: Trinity One Metals identifiziert historische hochgradige Silberabschnitte auf Silver-1, einschließlich 2,60 m mit 1.240 g/t Silber

Vancouver, British Columbia - 21. Juli 2026 / IRW-Press / Trinity One Metals Ltd. (TSXV: TOM) (OTC: TOMXF) (FWB: 5D5) (Trinity One oder das Unternehmen) freut sich, die Zusammenstellung und eine erste Interpretation von sechs historischen Diamantkernbohrlöchern bekannt zu geben, die 1978 im Rahmen eines Explorationsprogramms der Vereinten Nationen bei der unternehmenseigenen Mine Silver-1 in Ecuador gebohrt wurden.

Die gemeldeten Ergebnisse stammen vom zuvor abgebauten Bereich Ocashuaico. Das Unternehmen hat zudem weitere historische Bohrprotokolle aus dem Bereich Shunaste lokalisiert, in dem kein bekannter historischer Abbau stattgefunden hat. Diese Aufzeichnungen, die in der aktuellen Pressemitteilung nicht enthalten sind, werden zurzeit überprüft und geologisch interpretiert.

Die Bohrungen wurden etwa elf Jahre vor dem Beginn des Untertagebaus bei Silver-1 im Jahr 1989 abgeschlossen. Historische Informationen weisen darauf hin, dass der Abbau bis etwa 1994 fortgesetzt wurde und eine gemeldete maximale Tiefe von etwa 90 m erreichte.

Die neu zusammengestellten Aufzeichnungen beinhalten hochgradige Silber-Blei-Zink-Abschnitte in berechneten vertikalen Tiefen, die die gemeldete maximale Tiefe des historischen Abbaus übersteigen. Insbesondere das Ocashuaico-Bohrloch SB-18 durchteufte ab einer Bohrlochtiefe von 152,15 m eine hochgradige Hauptzone.

Die Aufzeichnungen wurden vom Geologenteam des Unternehmens vor Ort durch eine systematische Überprüfung und Digitalisierung von originalen Papier-Bohrprotokollen und technischen Dokumenten aus den Archiven des ecuadorianischen Geologie- und Energieforschungsinstituts (Instituto de Investigación Geológico y Energético, IIGE) gesichert.

Die Ergebnisse liefern Trinity One einen bedeutsamen neuen Datensatz zur Bewertung der potenziellen Fortsetzung einer hochgradigen Mineralisierung unterhalb und im Umfeld der historischen Grubenbaue der Mine Silver-1.

Höhepunkte

Die Höhepunkte der historischen Bohrungen beinhalten:

- Ocashuaico-Bohrloch SB-18

o 2,60 m mit 36,16 oz/t Silber (1.240 g/t), 1,57 % Blei und 3,08 % Zink ab 152,15 m (107,6 m VT), einschließlich

§ 0,25 m mit 233,40 oz/t Silber (8.002 g/t), 7,80 % Blei und 11,70 % Zink ab 154,50 m (109,2 m VT)

- Ocashuaico-Bohrloch SB-19

o 0,50 m mit 60,56 oz/t Silber (2.076 g/t), 1,66 % Blei und 5,00 % Zink ab 48,20 m (34,1 m VT)

o 5,30 m mit 5,30 oz/t Silber (182 g/t), 0,69 % Blei und 1,44 % Zink ab 55,00 m (38,9 m VT)

o 0,15 m mit 65,00 oz/t Silber (2.229 g/t), 1,46 % Blei und 9,00 % Zink ab 131,05 m (92,7 m VT)

o 0,23 m mit 29,48 oz/t Silber (1.011 g/t), 1,74 % Blei und 11,10 % Zink ab 155,12 m (109,7 m VT)

- Ocashuaico-Bohrloch SB-20

o 5,45 m mit 6,33 oz/t Silber (217 g/t), 0,35 % Blei und 1,35 % Zink ab 38,35 m (27,1 m VT), einschließlich

§ 0,97 m mit 22,00 oz/t Silber (754 g/t), 0,82 % Blei und 3,80 % Zink ab 38,35 m (27,1 m VT)

o 0,40 m mit 10,20 oz/t Silber (350 g/t), 2,80 % Blei und 1,90 % Zink ab 164,40 m (116,2 m VT)

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Die Bohrlöcher SB-18, SB-19 und SB-20 wurden, wie im Diagramm oben dargestellt, mit einer Neigung von etwa -45 Grad gebohrt. Für die Zwecke dieser Mitteilung wurde die vertikale Tiefe unter dem Bohrkragen (VT) anhand dieser ungefähren Bohrneigung berechnet und es wird von keiner wesentlichen Bohrlochabweichung ausgegangen.

Die berechneten vertikalen Tiefen mehrerer mineralisierter Abschnitte, einschließlich der hochgradigen Hauptzone in SB-18, sind rechnerisch größer als die in den verfügbaren historischen Aufzeichnungen gemeldete maximale Abbautiefe von etwa 90 m.

Einige der tieferen Abschnitte erstrecken sich über mehrere Bohrlöcher und bieten eine Reihe eindeutiger Ziele für die weitere geologische Interpretation und moderne Exploration.

Die Ergebnisse der restlichen drei Ocashuaico-Bohrlöcher wiesen im Allgemeinen einen geringeren Gehalt auf als die hervorgehobenen Abschnitte. SB-25 ergab 1,90 m mit einem Gehalt von 3,64 oz/t Silber (125 g/t) ab 127,70 m, SB-25B ergab Spuren von Silber in den beiden aufgezeichneten Probenintervallen und SB-27 ergab 1,50 m mit einem Gehalt von 1,88 oz/t Silber (64 g/t) ab 229,00 m.

Kommentar des Managements

Thomas Wood, CEO von Trinity One Metals, sagte:

Die Sicherung dieser Bohraufzeichnungen der Vereinten Nationen aus dem Jahr 1978 stellt einen wichtigen Durchbruch in unserem Verständnis von Silver-1 dar.

Diese Bohrlöcher wurden mehr als ein Jahrzehnt vor dem Beginn des Abbaus gebohrt und zeigen eine außergewöhnliche Silber-Blei-Zink-Mineralisierung in berechneten vertikalen Tiefen, die die gemeldete, durch den historischen Abbau erreichte Tiefe von etwa 90 m übersteigen.

SB-18 ist von besonderer Bedeutung. Es durchteufte 2,60 m mit einem Gehalt von 1.240 g/t Silber, einschließlich 0,25 m mit einem Gehalt von 8.002 g/t Silber, ab einer Bohrlochtiefe von 152,15 m.

Historische Informationen und Verifizierung

Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Ergebnisse wurden aus den im Besitz von IIGE befindlichen Originalunterlagen in Papierform zusammengestellt und vom geologischen Team des Unternehmens anhand der verfügbaren historischen Zahlen und Bohrdaten überprüft. Das Unternehmen hat die Ergebnisse nicht durch eine erneute Probenahme aus den ursprünglichen Bohrkernen oder durch Bestätigungsbohrungen unabhängig verifiziert. Aus den verfügbaren Unterlagen gehen weder das Analyselabor, die Analysemethoden, die Probenvorbereitungsverfahren, der Kerndurchmesser, die Protokolle zur Probensicherheit noch vollständige Informationen zu den Bohrverfahren, der Kerngewinnung und der QA/QC hervor. Dementsprechend sollten die historischen Ergebnisse nicht als gleichwertig mit Ergebnissen betrachtet werden, die nach aktuellen Explorations- und Analysestandards ermittelt wurden. Das Unternehmen erachtet die Unterlagen dennoch als relevant und ausreichend zuverlässig, um die laufende geologische Interpretation und Explorationsplanung zu leiten.

Silbergehalte, die ursprünglich in Unzen pro Tonne angegeben wurden, wurden unter Verwendung eines Umrechnungsfaktors von 34,2857 Gramm pro Tonne für jede Feinunze pro Short-Tonne in Gramm pro Tonne umgerechnet. Die gemeldeten Mächtigkeiten sind historische Probenahme- oder Bohrlochmächtigkeiten; die wahren Mächtigkeiten wurden noch nicht bestimmt. Die Zusammensetzung der Gehalte ist ein längengewichteter Durchschnitt, der anhand der aufgezeichneten Start- und Endtiefen der einzelnen historischen Probenintervalle berechnet wurde.

Die historischen Aufzeichnungen zu Bohrlochansatz, Bohrrichtungen, Gesamttiefen und Koordinaten in WGS 84 / UTM 17S für die Ocashuaico-Bohrlöcher lauten wie folgt:

Bohrloch Easting (m) Northing (m) Höhe des Bohrkragens Azimut Neigung Gesamttiefe (m)

(m ASL)

SB-18 738.060 9.667.892 3.135,07 016° 45° 206,96

SB-19 738.074 9.667.974 3.134,00 010° 45° 167,64

SB-20 738.076 9.668.044 3.133,20 008° 45° 211,53

SB-25 738.172 9.668.121 3.194,30 357° 45° 152,40

SB-25B 738.172 9.668.121 3.194,30 001° 45° 365,76

SB-27 738.009 9.668.137 3.131,50 191° 63° 240,20

Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Enkhtuvshin Khishigsuren, P.Eng., einem unabhängigen geologischen Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Die qualifizierte Person hat die verfügbaren historischen Bohrprotokolle und Aufzeichnungen, die vom Unternehmen erstellte Zusammenstellung und Transkription dieser Aufzeichnungen sowie die in dieser Pressemitteilung dargestellten Berechnungen und Umrechnungen geprüft. Die qualifizierte Person hat die historischen Bohrergebnisse nicht durch eine erneute Probenahme aus den ursprünglichen Bohrkernen oder durch Bestätigungsbohrungen unabhängig überprüft. Die Informationen zu bestimmten historischen Bohr-, Probenahme-, Analyse- und Qualitätskontrollverfahren sind unvollständig. Dementsprechend müssen die historischen Ergebnisse durch systematische moderne Explorationsbohrungen unter Einbeziehung geeigneter QA/QC-Verfahren bestätigt werden.

Über Trinity One Metals Ltd.

Trinity One Metals Ltd. (TSXV: TOM) (OTC: TOMXF) (FWB: 5D5) ist ein Edel- und Basismetall-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Aufbau eines Portfolios an wachstumsstarken Projekten mit Fokus auf einige der weltweit gefragtesten Metalle gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, Assets mit starken geologischen Fundamentaldaten, klaren Katalysatoren und der Fähigkeit, durch disziplinierte moderne Exploration Entdeckungen und Wachstum zu erzielen, zu erwerben und weiterzuentwickeln. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung an der Mine Silver-1.

Für weitere Informationen:

Thomas Wood

CEO

twood@qcap.com.au

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, die zusammenfassend als zukunftsgerichtete Informationen bezeichnet werden. Zukunftsgerichtete Informationen sind in der Regel durch Wörter wie glaubt, erwartet, geht davon aus, beabsichtigt, schätzt, plant, potenziell, könnte, würde, wird, sollte, fortsetzen, anstreben, deuten, nahelegen und ähnliche Ausdrücke. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen bezüglich: der Bedeutung, Zuverlässigkeit und Nützlichkeit der historischen Bohrdaten; des potenziellen Umfangs, des Gehalts, der Kontinuität, der Ausrichtung, der Geometrie und der Ausdehnung der Mineralisierung im Projekt Silver-1; der möglichen Fortsetzung der Mineralisierung in der Tiefe, in Streichrichtung oder um die historischen Minen herum; der Frage, ob der historische Abschnitt der Mineralisierung erschlossen, abgebaut oder erschöpft wurde; die Rekonstruktion und Interpretation historischer Bohrungen und Anlagen der Mine; die Identifizierung von Explorationszielen; die potenzielle Reproduzierbarkeit historischer Ergebnisse durch moderne Exploration; die Wiederbeschaffung zusätzlicher historischer Aufzeichnungen oder Probenmaterials; sowie den Umfang, den Zeitplan, die Kosten und die Ergebnisse künftiger Vermessungs-, Zusammenstellungs-, Kartierungs-, geophysikalischer, Probenahme-, Bohr-, Untersuchungs-, metallurgischer Test- und anderer technischer Arbeiten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Interpretationen, Annahmen und Überzeugungen des Managements, einschließlich der Annahme, dass: die verfügbaren historischen Aufzeichnungen im Wesentlichen vollständig und korrekt sind; Bohrlochstandorte, Ausrichtungen, Intervalle und Untersuchungsergebnisse korrekt erfasst und transkribiert wurden; oz/t steht für Troy-Unzen pro Short-Tonne; die angegebene historische Grubentiefe im Wesentlichen korrekt ist; Bohrlöcher und Grubenbaue innerhalb eines einheitlichen Koordinaten- und Höhensystems rekonstruiert werden können; die historischen Informationen für die Festlegung von Explorationszielen ausreichend zuverlässig sind; die erforderlichen Eigentumsrechte, Zugangsrechte, die Unterstützung der Community sowie Genehmigungen und Zulassungen eingeholt und aufrechterhalten werden; qualifiziertes Personal, Auftragnehmer, Labore, Ausrüstung und Dienstleistungen zu akzeptablen Bedingungen zur Verfügung stehen; und eine ausreichende Finanzierung gewährleistet ist. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Dazu gehören: unvollständige, inkonsistente, ungenaue oder fehlerhafte historische Aufzeichnungen; Übertragungs-, Berechnungs-, Übersetzungs- oder Interpretationsfehler; Ungewissheiten hinsichtlich historischer Einheitenkonventionen; das Fehlen von Original-Analysezertifikaten, Laboraufzeichnungen, Bohrkernen, Pulpen oder Abfällen; unvollständige Informationen bezüglich Bohrungen, Kernausbeute, Probenahme, Probensicherheit, Probenvorbereitung, Analyseverfahren und Qualitätskontrollmaßnahmen; unzuverlässige, ungenaue, verzerrte oder kontaminierte historische Analyseergebnisse; sowie die Möglichkeit, dass moderne Nachprobenahmen oder Bestätigungsbohrungen die gemeldeten Gehalte oder Mächtigkeiten nicht reproduzieren können. Zu den Risiken zählen zudem Unsicherheiten hinsichtlich der Lage von Bohrkragen, Höhen, Koordinatensystemen, Azimuten, Neigungen, Abweichungen und tatsächlichen Bohrverläufen; Unsicherheiten hinsichtlich der Lage, Höhe, Konfiguration, Ausdehnung und Tiefe historischer Abbaustätten; die Möglichkeit, dass sich die Abbaustätten tiefer oder in andere Bereiche erstreckten als derzeit angenommen; die Möglichkeit, dass gemeldete Abschnitte abgebaut, gestört, erschöpft oder unzugänglich waren; Unterschiede bei der Oberflächenhöhe oder dem Messbezugssystem; sowie die Möglichkeit, dass berechnete vertikale Tiefen nicht den tatsächlichen Höhen entsprechen oder nicht belegen, dass ein Abschnitt unterhalb oder außerhalb der historischen Abbaustätten liegt. Die Mineralisierung kann schmal, unregelmäßig, diskontinuierlich, strukturell komplex oder begrenzter sein als interpretiert. Die gemeldeten Proben- oder Bohrlochmächtigkeiten entsprechen möglicherweise nicht der wahren Mächtigkeit, die wesentlich geringer sein kann. Hochgradige Abschnitte, einschließlich des gemeldeten Abschnitts mit 8.002 g/t Silber, können isoliert sein, durch einen Hochgrad- oder Nugget-Effekt beeinflusst sein oder für eine breitere Mineralisierung nicht repräsentativ sein. Geologische Korrelationen sind interpretativ und können sich als falsch erweisen, und zukünftige Explorationen identifizieren möglicherweise keine Mineralisierung mit ähnlichem Gehalt, ähnlicher Mächtigkeit, Kontinuität oder wirtschaftlicher Bedeutung. Das Projekt Silver-1 enthält derzeit keine Mineralressource oder Mineralreserve. Historische Ergebnisse begründen keine wirtschaftliche Rentabilität, Abbaubarkeit oder wirtschaftlich gewinnbare Mineralisierung. Zu den weiteren Risiken zählen Unsicherheiten hinsichtlich der Metallurgie und der Ausbeuten; der Abbau- und Aufbereitungsmethoden; der Kapital- und Betriebskosten; der Infrastruktur und der Wasserversorgung; der Bodenverhältnisse und der Sicherheit unter Tage; historischer Umweltverbindlichkeiten; sowie geologischer, geotechnischer, hydrologischer, ökologischer oder sonstiger Bedingungen, die die Exploration oder eine potenzielle Erschließung beeinflussen. Weitere Risiken umfassen Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen, Zulassungen, Zugangsvereinbarungen oder der Unterstützung durch die Community oder das Ausbleiben solcher Genehmigungen; Änderungen der ecuadorianischen Gesetze, Vorschriften, Steuern, Royalties, der Regierungspolitik oder der politischen Rahmenbedingungen; Risiken in Bezug auf Abbaurechte, Abbaurechte für Pachtverhältnisse, Grundstücksgrenzen und Oberflächenrechte; Umwelt- und Sozialrisiken; Wetter, Naturereignisse, Sicherheits- und logistische Einschränkungen; die Verfügbarkeit von Auftragnehmern, Arbeitskräften und Ausrüstung; Ausfälle von Ausrüstung und Verzögerungen im Labor; Rohstoffpreise, Wechselkurse, Inflation, Finanzierung, Verwässerung und Marktbedingungen; sowie die Möglichkeit, dass geplante Aktivitäten geändert, verschoben, reduziert oder eingestellt werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass seine Annahmen und Erwartungen angemessen sind, können sie sich als unrichtig erweisen. 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