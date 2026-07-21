IRW-News: Western Star Resources Inc.: Western Star beauftragt Dahrouge Geological Consulting

IRW-PRESS: Western Star Resources Inc.: Western Star beauftragt Dahrouge Geological Consulting

Vancouver, British Columbia / 21. Juli 2026 / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FWB: 4K2) (das Unternehmen oder Western Star) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Dahrouge Geological Consulting (Dahrouge) das Expertenteam von Western Star verstärken und bei der Bewertung und zukünftigen Exploration der ehemaligen Wolfram-Assets des Unternehmens in Nevada und New Mexico unterstützen wird.

Blake Morgan, CEO von Western Star Resources, erklärt: Es freut uns sehr, dass Dahrouge unser Geologenteam im Zuge des Ausbaus unserer ehemaligen Wolfram-Assets in Nevada und New Mexico unterstützen wird. Dahrouge hat das technische Datenmaterial zur ehemaligen Mine Eagle Point in New Mexico geprüft und analysiert, um Bohrziele im Bereich der bekannten Oberflächenmineralisierung zu definieren und sämtliche Daten in einer gut entwickelten Fachpräsentation samt Modell zusammenzuführen. In enger Zusammenarbeit mit unserem Geologenteam wird nun auf die Entwicklung eines umfangreichen Bohrprogramms im Bereich der nicht regelkonformen historischen Ressourcen hingearbeitet. Nach Abschluss unseres ersten Bohrprogramms 2026 wird das Team dann eine Mineralressourcenschätzung (MRE) in Angriff nehmen. Das Board wird hierzu so bald wie möglich eine Mitteilung veröffentlichen.

DAHROUGE GEOLOGICAL CONSULTING

Dahrouge ist ein nordamerikanischer Mineralexplorations-, Beratungs- und Projektmanagementkonzern mit Niederlassungen in Edmonton und Montreal (Kanada) sowie Denver (Colorado). Die Unterstützungsmaßnahmen für Allegiant werden von der Niederlassung in Denver (Colorado) aus umgesetzt, wo die Mitarbeiter des Teams mit ihrem regionalen Know-how zur standortspezifischen Geologie und Ressourcenevaluierung zur Verfügung stehen. Dahrouge unterstützt die internationale Bergbau- und Mineralressourcenbranche mit professionellen geologischen, logistischen und das Projektmanagement betreffenden Dienstleistungen, einschließlich Projektgenerierung, Programmdesign, Geophysik, Projektevaluierung, Geologie und Ressourcenschätzungen.

Jacob Anderson, Certified Professional Geologist bei Dahrouge Consulting, erklärt: Wir freuen uns sehr auf die enge Zusammenarbeit mit dem Geologenteam von Western Star Resources, bei der es darum geht, ein besseres Verständnis der Geologie und Mineralisierung der Mine Eagle Point in New Mexico zu entwickeln. Dahrouge wird alles daran setzen, tiefere Einblicke in das Ressourcenpotenzial bei Eagle Point zu vermitteln, und daneben auch zur Risikominimierung und zur Erweiterung der Mineralressourcen im Projekt beizutragen.

Über Western Star Resources

Western Star Resources ist ein aufstrebendes Junior-Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Wiederbelebung der nordamerikanischen Wolframversorgung gerichtet ist. Das Unternehmen treibt seinen Eintritt in den US-Markt durch ehemals produzierende Wolfram-Assets in historisch bedeutsamen Bergbaugebieten voran und positioniert sich, um am wachsenden Bedarf an einer sicheren inländischen Versorgung mit kritischen Rohstoffen teilzuhaben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.westernstarresources.com.

Kontaktdaten

Blake Morgan

President, CEO und Direktor

E-Mail: blake@acvc.vc

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen zählen unter anderem Aussagen zu den Explorationsplänen des Unternehmens, zu Genehmigungsverfahren, zu künftigen Arbeitsprogrammen, zu potenziellen Bohrzielen, zur Strategie im Bereich kritischer Mineralien, zur Nutzung von Social-Media-Plattformen sowie zu Erwartungen hinsichtlich der Erschließung der Mineralkonzessionsgebiete des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren.

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