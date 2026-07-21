IRW-News: ZenaTech Inc.: ZenaTech-Tochter ZenaDrone beginnt mit der Terminplanung für Vorführungen bei US-Verteidigungsbehörden Auftakt mit der ersten bestätigten Behördenvorführung

IRW-PRESS: ZenaTech Inc.: ZenaTech-Tochter ZenaDrone beginnt mit der Terminplanung für Vorführungen bei US-Verteidigungsbehörden Auftakt mit der ersten bestätigten Behördenvorführung

Das Unternehmen will in den kommenden Monaten drei Drohnenlösungen von der Testphase in die Live-Demonstrationen der Einsatzfähigkeit bringen; Abschluss der Blue-UAS-Zertifizierung und Weiterentwicklung des Portfolios in Richtung Marktreife

Vancouver, British Columbia / 21. Juli 2026 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen, der sich auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert hat, gibt bekannt, dass seine US-Tochtergesellschaft ZenaDrone mit der Terminplanung für Technikvorführungen bei den US-Verteidigungsbehörden begonnen hat und demnächst die erste bestätigte Behördenvorführung absolvieren wird. Aus Sicht der Unternehmensführung wird damit ein wesentlicher Schritt im Übergang von der Testphase hin zur Marktreife des unternehmenseigenen Drohnenportfolios vollzogen.

Unser Team plant nun, die ZenaDrone-Technologie aus dem Labor und vom Testgelände in die Hände der späteren Anwender zu bringen. Aktuell beginnen wir mit der Indoor-Drohne IQ Nano, für die bereits eine Vorführung angefragt wurde, so Shaun Passley, Ph.D., CEO von ZenaTech. Die Planung dieser Vorführungen bei den US-Verteidigungsbehörden in den kommenden Monaten ist ein wichtiges Signal für die zunehmende Marktreife unserer Plattformen. Wir sind überzeugt, dass ZenaDrone dadurch wettbewerbsfähiger für zukünftige Pilotprogramme und Auftragschancen im Rahmen der Beschaffung wird, nachdem das Verteidigungsministerium und auch andere Regierungsbehörden vertrauenswürdiger Drohnentechnik made in USA auch in Zukunft den Vorzug geben werden.

ZenaDrone wird im Rahmen seiner Produktvorführungen einige seiner führenden Plattformen für Verteidigungs- und Regierungsanwendungen vor den Vorhang holen. Dazu zählen die mittelgroße VTOL-Drohne ZenaDrone 1000 (mit vertikalem Start- und Landesystem), die für verschiedene Anwendungen wie den Spezialfrachttransport im Feld und zwischen Schiffen, wie etwa die Lieferung von medizinischen Gütern, konzipiert ist, die Indoor-Drohne IQ Nano für die automatisierte Bestandsverwaltung in Waffenlagern und Versorgungsdepots, sowie die für Line-of-Sight-Inspektionen vorgesehene Drohne IQ Square. Diese Plattformen haben die interne Test- und Validierungsphase durchlaufen und werden nun den Stakeholdern im Verteidigungsbereich mittels Live-Demonstrationen der Einsatzfähigkeit vorgeführt. Das Unternehmen ist derzeit mit der Planung und Terminisierung dieser Vorführungen für die kommenden Monate beschäftigt.

Parallel zu diesen Vorführungen durchläuft ZenaDrone das Zertifizierungsverfahren für unbemannte Luftfahrtsysteme (Blue UAS), das Voraussetzung für die Aufnahme in die Liste der von der Defense Innovation Unit für die Beschaffung durch die US-Regierung zugelassenen Produkte ist. Im Rahmen dieses Verfahrens sind in diesem Sommer Cybertests mit drei ZenaDrone-Plattformen geplant - ein notwendiger Schritt, um die Zertifizierung und schließlich auch die Beschaffungsberechtigung zu erlangen.

Über ZenaDrones Produktportfolio für militärische und staatliche Anwendungen

Das in Entwicklung befindliche Produktportfolio von ZenaDrone ist für eine Vielzahl von militärischen, staatlichen und industriellen Anwendungen konzipiert und umfasst:

- ZenaDrone 1000 - eine mittelgroße VTOL-Drohne für Aufklärungs-, Überwachungs- und Erkundungsdienste (ISR) sowie Sondergütertransporte, einschließlich Feldlogistik und Schiff-zu-Schiff-Lieferungen von kritischen Versorgungsgütern wie medizinischem Material.

- IQ Nano - eine kompakte Indoor-Drohne für die automatisierte Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Einrichtungen wie Waffen- und Munitionslagern und anderen militärischen Versorgungsdepots.

- IQ Square - für Inspektionen und Wartungsarbeiten im Außenbereich.

- IQ Quad - für Vermessungs- und Geomatikanwendungen.

- IQ Aqua - für Anwendungen wie die Minensuche unter Wasser und befindet sich derzeit in der Prototypentestphase.

- Abwehr von unbemannten Luftfahrtsystemen (UAS) - dazu zählen die Abfangdrohne ZenaDrone 2000, die seegestützte Start- und Betankungsstation IQ Glide sowie die kostengünstige Einweg-Abfangdrohne Interceptor P-1. Diese Systeme sind Teil eines integrierten maritimen Verteidigungssystems und befinden sich derzeit in der Prototypenentwicklungsphase.

ZenaTech sieht sich als vertikal integriertes Unternehmen und betreibt aktuell drei internationale Produktionsstätten für Drohnen, Bauteile und Sensoren der Tochterfirma ZenaDrone in Arizona, Dubai und Taiwan. Erst vor kurzem hat das Unternehmen bekannt gegeben, dass es an der Errichtung eines vierten Produktions- und Teststandorts in der Ukraine arbeitet.

Über ZenaTech

ZenaTech, Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das auf KI-gestützte autonome Drohnenplattformen spezialisiert ist, um die Industrie, Behörden und den Verteidigungssektor zu transformieren. Zu seinen Tochtergesellschaften gehören die Drohnenfertigung durch ZenaDrone, ein globales Drone-as-a-Service-(DaaS)-Geschäft sowie eine separate SaaS-Sparte für Unternehmen mit Softwaremarken. Das Unternehmen verfolgt eine auf Übernahmen ausgerichtete DaaS-Rollup-Strategie zur Digitalisierung und Automatisierung traditioneller Dienstleistungsbranchen wie Landvermessungen und Inspektionen, um ein skalierbares, wiederkehrendes Umsatzwachstum auf Drohnenbasis zu erzielen. Mit einer betrieblichen Präsenz in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten und Asien treibt ZenaTech KI-Drohnen für die Landwirtschaft und die Logistik sowie für ISR-, Fracht- und Counter-UAS-Anwendungen für die US-Verteidigung und NATO-Verbündete voran. Das Unternehmen investiert in Technologien der nächsten Generation, einschließlich Drohnenschwärme, Quantencomputing und fortschrittliche KI-Autonomie, um durch seine Forschungs- und Entwicklungsinitiativen langfristige Möglichkeiten auf Schlüsselmärkten zu nutzen.

Über ZenaDrone

ZenaDrone, eine Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert KI-gestützte multifunktionale autonome Drohnenlösungen, die mit Technologien des maschinellen Lernens und der prädiktiven Analytik sowie fortschrittlichen Computing-Technologien ausgestattet sind und bei Anwendungen in der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen. Dazu zählen multifunktionale Drohnen für Vermessungs-, Inspektions-, Logistik-, Sicherheits- und Verteidigungseinsätze. Das Produktportfolio umfasst die Drohne ZenaDrone 1000 für ISR-Verteidigungsanwendungen und den Transport von Spezialfrachten, die Drohne IQ Nano für das Bestandsmanagement und die Sicherheit in Innenräumen, die Drohne IQ Square für Inspektions- und Wartungsdienste im Freien, die Drohne IQ Quad für die Landvermessung und die Drohne IQ Aqua für Einsätze unter Wasser. ZenaDrone betreibt drei internationale Produktionsstätten in Arizona, Dubai und Taiwan und arbeitet an der Weiterentwicklung von Marine-Abfangdrohnen für die Abwehr von unbemannten Flugkörpern sowie an einem integrierten Verteidigungssystem.

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