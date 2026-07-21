Israel übergibt Stadt im Südlibanon an libanesische Armee

Beirut, 21. ⁠Jul (Reuters) - Israel hat im Rahmen eines Pilotprojekts für eine Sicherheitsvereinbarung eine besetzte Stadt im Südlibanon an die libanesische Armee übergeben. Einheiten der libanesische Armee rückten einem hochrangigen libanesischen Sicherheitsvertreter zufolge nach dem Abzug israelischer Truppen am Dienstag in ‌Sawtar al-Gharbija ein. Ein von den USA vermittelter Plan sieht vor, dass die libanesische Armee in Teilen des Südlibanons Waffen der mit dem ⁠Iran verbündeten ⁠Hisbollah-Miliz beschlagnahmt und sich die israelischen Truppen schrittweise zurückziehen. Das israelische Militär hatte am Montag den Beginn des sogenannten Pilotzonen-Programms bestätigt. Am Dienstag gab es zunächst keine Stellungnahme Israels.

Die libanesische Armee rief die Bevölkerung auf, zu ihrer eigenen Sicherheit die Stadt noch nicht zu betreten. Zunächst gelte ‌es noch, die Sicherheitslage zu stabilisieren.

Die Übergabe des ‌Gebiets gilt als erste Bewährungsprobe für den Plan. Der Libanon hofft, damit die Kontrolle über einen etwa zehn Kilometer tiefen Landstreifen zurückzugewinnen, der weiterhin von israelischen ⁠Truppen besetzt ist. In der Region wurden bei Kämpfen zwischen Israel und ‌der Hisbollah Dutzende Dörfer sowie die ⁠öffentliche Infrastruktur wie Krankenhäuser, Kraftwerke und Wasserpumpen zerstört. Zehntausende Anwohner können bislang nicht in ihre Heimat zurückkehren.

Die jüngsten Kämpfe zwischen der Hisbollah und Israel waren Anfang März ausgebrochen - zwei Tage nachdem die USA ‌und Israel mit Angriffen auf ⁠den Iran begonnen hatten. Die Hisbollah ⁠hatte ihre Angriffe auf Israel als Unterstützung für den Iran bezeichnet. Israelische Regierungsvertreter äußerten sich zwar skeptisch über die Fähigkeiten des Libanons, die Hisbollah zu entwaffnen. Dennoch sieht Israel das im vergangenen Monat erzielte Abkommen als wichtigen Schritt, um langfristig Frieden mit dem Nachbarland zu schließen. Der libanesische Präsident Joseph Aoun sollte im Laufe des Dienstags in Washington mit US-Präsident Donald Trump zusammentreffen.

(Bericht von Maya Gebeily und Maayan Lubell, ⁠bearbeitet von Elke Ahlswede, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)