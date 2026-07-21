KI-Trade: Schlagloch statt Trendbruch? Dan Niles im Gespräch.

Markus Koch · Uhr
Thema: KI
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Die KI-Rally durchläuft einen Realitätstest. Dan Niles, Gründer von Niles Investment Management, warnte am 20. Juni vor einer drohenden Korrektur und lag damit richtig. Einen langfristigen Bruch der KI-Story sieht der Tech-Profi aber nicht. Im Fokus stehen drei Risiken: Firmen versuchen ihre Token-Kosten zu senken, leistungsfähige Open-Source-Modelle aus China erhöhen den Preisdruck, und die steigenden Kosten für KI-Halbleiter könnten in der Berichtssaison auf die Margen drücken. Ein Gespräch über Euphorie, Kostenrealität und die Frage, ob KI-Modelle zu einem Commodity werden, während die Infrastruktur weiter ein Engpass bleibt.

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