KI-Trade: Schlagloch statt Trendbruch? Dan Niles im Gespräch.

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Die KI-Rally durchläuft einen Realitätstest. Dan Niles, Gründer von Niles Investment Management, warnte am 20. Juni vor einer drohenden Korrektur und lag damit richtig. Einen langfristigen Bruch der KI-Story sieht der Tech-Profi aber nicht. Im Fokus stehen drei Risiken: Firmen versuchen ihre Token-Kosten zu senken, leistungsfähige Open-Source-Modelle aus China erhöhen den Preisdruck, und die steigenden Kosten für KI-Halbleiter könnten in der Berichtssaison auf die Margen drücken. Ein Gespräch über Euphorie, Kostenrealität und die Frage, ob KI-Modelle zu einem Commodity werden, während die Infrastruktur weiter ein Engpass bleibt.



► Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

________________________________



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/



*Werbung