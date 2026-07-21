KI-Wende? Halbleiter steigen, Software abgestuft.

Markus Koch · Uhr
Thema: RüstungDividenden-AristokratenE-MobilitätKI
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Die Wall Street startet mit deutlichen Kursgewinnen, angeführt von Technologie- und Halbleiterwerten. Rückenwind liefern überraschend starke Exportaufträge aus Taiwan, die im Juni um knapp 60 Prozent gestiegen sind, sowie Berichte, wonach Taiwan Semiconductor die Preise für moderne und ältere Fertigungsverfahren 2027 um bis zu zehn Prozent anheben will. Nvidia sorgt zusätzlich für Fantasie, nachdem der Konzern seine Beteiligung am KI-Infrastruktur-Anbieter Nebius auf 9,3 Prozent erhöht hat. Während Halbleiter gefragt sind, bleibt der Softwaresektor unter Druck: Morgan Stanley hat Adobe, Salesforce, Intuit und Workday abgestuft und verweist auf wachsende Unsicherheit bei der Monetarisierung von KI sowie auf zunehmenden Wettbewerbsdruck und hohe Bewertungen. Dagegen wurden Microsoft und Meta von Analysten erneut positiv hervorgehoben. Bei den Quartalszahlen überzeugen General Motors, 3M, Hasbro und Northrop Grumman, während DR Horton trotz besserer Gewinne den Jahresumsatzausblick senkt. Gleichzeitig wird der Anstieg der Kosten für Speicherchips und KI-Infrastruktur zu einem zentralen Thema der Berichtssaison. Wells Fargo erwartet für die vier größten Hyperscaler bis 2027 Investitionen von rund 1,1 Billionen US-Dollar, geht aber davon aus, dass ein Teil der höheren Kosten an die Kunden weitergereicht werden kann.

00:00 Intro
00:24 Überblick | Tag 2 des Erholungsversuches
01:23 Iran-Konflikt: Fiskalrisiken | China: Stimuli für Aktienmarkt
04:06 Quartalszahlen: 3M | GM | MSCI | Northrop Grumman | Calix u.m.
08:02 Belasten Memorypreise Tech-Margen nachhaltig?
09:16 Interview Dan Niles: Preiskampf bei LLMs
10:41 Meldungen: SpaceX | TSMC | Verschuldung bei Tech u.v.m.
15:00 Ausblick | Analysten: Adobe | Microsoft | Amazon | Meta u.m.

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EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
SpaceX
Nvidia
Microsoft
Amazon
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)
Nebius
Meta
Adobe
Salesforce
TSMC Taiwan Semiconductor
Intuit
3M
Morgan Stanley
Wells Fargo
Workday
Northrop Grumman
MSCI
1&1
General Motors
DR Horton
Hasbro
Calix Inc.
Calix Ltd.

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