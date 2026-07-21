KI-Wende? Halbleiter steigen, Software abgestuft.

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Die Wall Street startet mit deutlichen Kursgewinnen, angeführt von Technologie- und Halbleiterwerten. Rückenwind liefern überraschend starke Exportaufträge aus Taiwan, die im Juni um knapp 60 Prozent gestiegen sind, sowie Berichte, wonach Taiwan Semiconductor die Preise für moderne und ältere Fertigungsverfahren 2027 um bis zu zehn Prozent anheben will. Nvidia sorgt zusätzlich für Fantasie, nachdem der Konzern seine Beteiligung am KI-Infrastruktur-Anbieter Nebius auf 9,3 Prozent erhöht hat. Während Halbleiter gefragt sind, bleibt der Softwaresektor unter Druck: Morgan Stanley hat Adobe, Salesforce, Intuit und Workday abgestuft und verweist auf wachsende Unsicherheit bei der Monetarisierung von KI sowie auf zunehmenden Wettbewerbsdruck und hohe Bewertungen. Dagegen wurden Microsoft und Meta von Analysten erneut positiv hervorgehoben. Bei den Quartalszahlen überzeugen General Motors, 3M, Hasbro und Northrop Grumman, während DR Horton trotz besserer Gewinne den Jahresumsatzausblick senkt. Gleichzeitig wird der Anstieg der Kosten für Speicherchips und KI-Infrastruktur zu einem zentralen Thema der Berichtssaison. Wells Fargo erwartet für die vier größten Hyperscaler bis 2027 Investitionen von rund 1,1 Billionen US-Dollar, geht aber davon aus, dass ein Teil der höheren Kosten an die Kunden weitergereicht werden kann.



00:00 Intro

00:24 Überblick | Tag 2 des Erholungsversuches

01:23 Iran-Konflikt: Fiskalrisiken | China: Stimuli für Aktienmarkt

04:06 Quartalszahlen: 3M | GM | MSCI | Northrop Grumman | Calix u.m.

08:02 Belasten Memorypreise Tech-Margen nachhaltig?

09:16 Interview Dan Niles: Preiskampf bei LLMs

10:41 Meldungen: SpaceX | TSMC | Verschuldung bei Tech u.v.m.

15:00 Ausblick | Analysten: Adobe | Microsoft | Amazon | Meta u.m.



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