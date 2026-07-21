Libanons Präsident Aoun trifft Trump in Washington

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BEIRUT/WASHINGTON (dpa-AFX) - Libanons Präsident Joseph Aoun wird am Dienstag zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus erwartet. Es ist der erste Besuch eines libanesischen Staatschefs im Weißen Haus seit 2009. Im Mittelpunkt der Gespräche steht der aktuelle Konflikt zwischen Israel und der vom Iran unterstützen Hisbollah im Libanon.

Die US-Regierung vermittelt derzeit zwischen Israel und dem Libanon. Ziel der Gespräche ist eine dauerhafte und nachhaltige Waffenruhe zwischen Israel und der libanesischen Hisbollah. Die libanesische Regierung ist keine Kriegspartei in dem Konflikt. Die Hisbollah ist an den Gesprächen nicht beteiligt.

Aoun erhofft sich von dem Treffen mit Trump auch ein Einwirken der USA auf Israel, damit das Land seine Truppen aus dem Südlibanon abzieht. Trotz der Waffenruhe greift Israel weiter Ziele im Libanon an und hält Truppen im Süden des Landes. Beirut und die Hisbollah betrachten die von Israel kontrollierte und selbst deklarierte "Sicherheitszone" als völkerrechtswidrige Besetzung. Das rund 620 Quadratkilometer große Gebiet entspricht etwa sechs Prozent der Landesfläche./arj/DP/jha

Das könnte dich auch interessieren

BMW, VW, Porsche und Mercedes-Benz
Welche Folgen Chinas Luxussteuer für deutsche Autobauer hatgestern, 04:30 Uhr · dpa-AFX
Welche Folgen Chinas Luxussteuer für deutsche Autobauer hat
Straße von Hormus
Iran: Vermittler machen Vorschläge für Verhandlungen mit USAgestern, 08:21 Uhr · dpa-AFX
Straße auf der arabischen Halbinsel an der Straße von Hormus.
Bedingungen für Gespräche
Bund stellt sich auf Commerzbank-Übernahme durch Unicredit ein17. Juli · dpa-AFX
Bund stellt sich auf Commerzbank-Übernahme durch Unicredit ein
Schwere Vorwürfe gegen China
Trumps Rede an die Nation: Iran-Krieg kaum erwähnt17. Juli · dpa-AFX
Trumps Rede an die Nation: Iran-Krieg kaum erwähnt
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Sind die KI-Prognosen zu optimistisch, wird das Gemetzel groß18. Juli · Acatis
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturz15. Juli · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen