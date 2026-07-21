Lindt & Sprüngli wächst dank Preiserhöhungen – Absatzvolumen sinkt

Frankfurt, 21. ⁠Jul (Reuters) - Der Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli hat im ersten Halbjahr dank deutlicher Preiserhöhungen mehr verdient, dabei aber einen Rückgang der Verkaufsmenge hingenommen. Der Umsatz stieg organisch ‌um 4,3 Prozent auf 2,33 Milliarden Franken, wie der Goldhasen-Hersteller am Dienstag mitteilte. Das Betriebsergebnis (Ebit) verbesserte sich ⁠leicht auf ⁠260,2 Millionen Franken, was über den Erwartungen der Analysten lag. Die Ebit-Marge stieg auf 11,2 von 11,0 Prozent im Vorjahreszeitraum. Um gestiegene Kosten auszugleichen, hob der Konzern die Preise weltweit um 11,8 Prozent ‌an. Dies führte jedoch zu einem ‌Volumenrückgang von 7,5 Prozent.

Besonders in Europa spürte Lindt & Sprüngli die Kaufzurückhaltung und fehlende Touristen aus Asien und dem ⁠Nahen Osten, was zu einem organischen Umsatzminus von 2,1 ‌Prozent führte. Dagegen verzeichneten Nordamerika ⁠und der Rest der Welt zweistellige Zuwachsraten. Konzernchef Adalbert Lechner kündigte gezielte Preisanpassungen und verstärktes Marketing an. "Die von uns gestarteten Maßnahmen zielen darauf ‌ab, in der zweiten ⁠Jahreshälfte 2026 Volumen zu stabilisieren ⁠und den Grundstein für ein beschleunigtes Volumenwachstum im Jahr 2027 zu legen."

Den Ausblick für das Gesamtjahr bestätigte Lindt & Sprüngli. Das Unternehmen rechnet 2026 weiterhin mit einem organischen Umsatzwachstum von vier bis sechs Prozent sowie einer Verbesserung der Ebit-Marge um 20 bis 40 Basispunkte.

(Bericht von Sabine Wollrab, redigiert von Ralf ⁠Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)