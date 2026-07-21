Marke von zehn Gigawatt Windkraft auf See überschritten

BERLIN (dpa-AFX) - Der Ausbau der Windenergie auf See kommt voran. Mit 1.077 Megawatt installierter Leistung am Stichtag 30. Juni wurde in Deutschland erstmals die Marke von zehn Gigawatt (GW) überschritten, wie der Bundesverband Windenergie Offshore mitteilte. Auf Nord- und Ostsee waren 1.764 Windenergieanlagen im Betrieb.

Weitere 22 Anlagen mit einer Leistung von 323 Megawatt sind den Angaben zufolge in den Offshore-Windparks Borkum Riffgrund 3, He Dreiht sowie im Nordseecluster A bereits errichtet, aber bislang nicht in Betrieb. Für Projekte mit einer Gesamtleistung von 2,6 GW seien bereits die finale Investitionsentscheidung getroffen worden. Bei weiteren Offshore-Windprojekten mit 17,5 GW fehle bislang noch die finale Investitionsentscheidung. Nach aktueller Planung könnten bis 2032 insgesamt 30 GW Offshore-Windleistung in Deutschland installiert sein.

Windenergieanlagen auf See erzeugen im Durchschnitt mehr Strom als vergleichbare Anlagen an Land. Auf See werden nach Angaben des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft 3.500 bis 4.500 Vollaststunden erreicht, an Land 2.000 bis 3.000 Stunden. Konventionelle Kraftwerke, die etwa mit Kohle befeuert werden, können höhere Werte erreichen. Daher ist die installierte Leistung von Windenergieanlagen nicht direkt mit der Leistung anderer Kraftwerke vergleichbar.

2025 produzierten die deutschen Offshore-Windenergieanlagen nach Angaben des Bundesverbands Windenergie rund 26,1 Millionen Megawattstunden Strom. Das reichte rechnerisch, um den Bedarf von 8,7 Millionen Haushalten mit einem Jahresverbrauch von 3.000 Kilowattstunden abzudecken./moe/DP/nas